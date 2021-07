Unión Rugby Almería iniciará el curso en casa del recién ascendido CR Alcalá.

En mayo de 2018, antes de que se supiese de la existencia del coronavirus, la Escuela de URA estuvo presente en el V Torneo de Primavera del CR Alcalá, que sirvió para ‘bautizar’ el Campo Municipal de Rugby de esta bella e histórica localidad madrileña. Tres años y cinco meses después será el turno del primer equipo, de los ‘mayores’, que debutarán en su séptima temporada en División de Honor B en la casa del debutante. Será el próximo 17 de octubre y el Luisón Abad, en honor de un hombre mítico del deporte oval, será la ‘casilla’ de salida a un sueño a por el que, esta vez, se va desde el inicio: “Tras una temporada para enmarcar, Unión Rugby Almería va al más difícil todavía”.

Son las palabras de Miguel Palanca, presidente de los cruzados, consciente de que nadie soñaba al principio de la pasada campaña con jugar la promoción de ascenso, como finalmente se hizo: “Séptimo año consecutivo en la ‘submáxima’ categoría del rugby español, después de haber sido segundos en la liga regular y de haber jugado nuestra primera fase de ascenso de nuestra historia, así que URA vuelve a batir sus propios registros”. Tras no parar de avanzar como club durante toda esa trayectoria, ya se dispone de una base sólida: “Repetimos el cuerpo técnico y prácticamente la plantilla, que tan buenos resultados dio, con alguna sorpresa en forma de esfuerzo en alguna posición clave para nosotros”.

Unión Rugby Almería se enfrenta a una liga similar en formato a la 2020/2021, con una primera fase a una vuelta que concluirá en casa el 23 de enero, frente a CAR Sevilla, en casa. Entre medias, nueve jornadas del total de once, seis como local y cinco como visitante. Así, el debut en el Juan Rojas, se espera por fin que con público, está fechado para el 24 de octubre, siendo el rival todo un grande, el histórico ADI Industriales. Tras jugar en Alcalá y recibir a Ingenieros se producirá la primera parada, con descanso el 21 de octubre, y vuelta para el enganche de cuatro partidos consecutivos. Se regresará en Jaén, se recibirá a Majadahonda, se visitará a Mairena y vendrá a Almería Liceo Francés, con una ocupación ‘total’ del mes de noviembre.

Ya en diciembre, se parará en el puente de la Constitución y la Inmaculada con dos partidos acto seguido, los días 12 y 19, el primero en Pozuelo y el segundo en el Juan Rojas, recibiendo a Málaga. Restarán tres encuentros más para que acabe la primera fase, con otro encuentro consecutivo en casa, separados por tres semanas ambos, eso sí, ya que mediará el parón de Navidad entre ambos. De este modo, el inicio de 2022 contendrá la conclusión de la parte de la liga que decidirá si se lucha por ascender o por permanecer: URA – Marbella el día 9 de enero, Arquitectura – URA el día 16 y el referido URA – CAR Sevilla el 23. La misión será acabar entre los tres primeros para soñar de nuevo.

Y es que esos serán los clasificados, nueve en total entre los tres grupos, para disputarse el ascenso en una nueva liga a una vuelta, con ocho jornadas, por tanto, y después con un play off entre los cuatro primeros, que será el definitivo. “Si entrásemos en ese grupo selecto podríamos jugar en Hernani, Santander o Zaragoza, o frente a algún equipo gallego, un reto apasionante para el equipo más al sur en el rugby español de élite”, ha comentado Palanca. Es importante reseñar que no se arrastrarán resultados de la primera fase, ya que supone el cruce con seis equipos de otros grupos más dos del propio, así que se iniciará esa segunda fase con cero puntos. Una vez finalizada, el primero y el cuarto se verán las caras, al igual que el segundo y el tercero, en el sistema habitual de playoff a doble partido en dos rondas, semifinal y final, del 1 al 29 de mayo.

Esa misión se presenta harto complicada, pero la gran diferencia respecto a la temporada pasada radica en que ahora es el objetivo marcado, mientras que la anterior vez salió poco a poco a medida que se ganando partidos y se vivía la condición de invictos. Se asume, no obstante, que es probable que no pueda entrarse entre los tres primeros del complicado Grupo C (en la 2020/202 se fue segundo), en cuyo caso se disputaría la segunda fase con los ocho restantes, a una vuelta y sí arrastrando los resultados logrados frente a ellos, puesto que se jugaría dos veces contra cada uno llegados al final de la temporada. Tan solo hay una novedad en el Grupo C, la aparición del Alcalá, dejándolo totalmente polarizado entre Madrid y Andalucía, con seis y seis equipos por región.