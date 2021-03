Sí, se dice pronto, incluso si se pronuncia lentamente. Apenas dos segundos… y queda dicho algo que costará, de conseguirse, 1.120 minutos, algunos más si se tienen en cuenta los ‘alargues’ de los 14 partidos, los que se habrán jugado hasta ese hito más que histórico. Unión Rugby Almería, en su sexta temporada en División de Honor B, está a 80 minutos de proclamarse campeón del Grupo C de la categoría. La recompensa es mayúscula, al lograr con ello disputar los playoffs por el ascenso a División de Honor. Más alto ya no hay nada más, y es a lo que aspira el oval almeriense tras muchísimo sacrificio y un esfuerzo al que nadie puede restar ni un gramo de mérito. Es más, no solo el club presume de su primer equipo masculino, sino de toda la obra que hay detrás, brillante y sin techo, para seguir pensando en capturar estrellas.

Delante, este domingo desde las 12.00 horas, cinco victorias, un empate y una derrota, para un total de 24 puntos con dos bonus ofensivos. Ese es el Pozuelo Rugby Unión, que optó por el camino de crear un proyecto unificado, tomando como modelo al club cruzado. Eso sí, la única derrota encajada esta temporada por el XV madrileño ha sido ante Unión Rugby Almería, y las tablas las alcanzó contra CR Málaga. En esta segunda fase ha vencido a Ingenieros Industriales por 18-37, y a CR Majadahonda, el fin de semana pasado, con un claro 10-76. Es el equipo más anotador, con diferencia además, ya que ha logrado cuarenta ensayos, once más que URA Playcar, y roza ya los 300 tantos a favor (son 293 si se quiere ser exacto). En defensa, ha encajado 17 ensayos, seis más que el mejor equipo en esa faceta, que es el almeriense, segundo que menos recibe.

La igualdad está servida en un encuentro que se espera con una motivación de las que no se pueden definir con palabras, ya no solo por parte de la plantilla y el cuerpo técnico, sino de toda la gran familia cruzada. No en vano, se trata de un momento jamás antes vivido, ni soñado, si se apura, puesto que dominar el Grupo C, con la dureza y el alto nivel que atesora, es una auténtica proeza. No va a ser nada sencillo, y se asume. Incluso cabe pensar que si se cae, todavía se dependerá de si mismo para conseguir ese título sin corona física, pero sí moral. El rival más difícil llama a la puerta del Juan Rojas, y lo hace con todo su armamento y concienciado de que es su ocasión de presionar al líder y así ser primero al final de la temporada regular. Pase lo que pase este domingo, Unión Rugby Almería está virtualmente clasificado para el playoff por el ascenso.

La parte final serán dos salidas consecutivas a Las Rozas, frente a Industriales, y a Marbella, donde hará de local Jaén Rugby, que se podrían afrontar de una manera muy distinta en relación a lo que suceda en este choque de trenes, tal y como se puede considerar al partidazo contra un Pozuelo que Hernán Quirelli ‘Falu’ eleva a cotas muy altas en su valoración previa: “Partido muy duro contra el rival que nos sigue y el equipo que seguramente más en forma está”. No hay un modo de decirlo más claro, aunque sí se puede añadir más: “Ellos vienen ganando con claridad, es un bloque muy compensado, tanto en delantera como en tres cuartos”. En todo caso, y como es su discurso habitual, el técnico se lo lleva a su territorio: “Es una buena opción para nosotros, para ver cuáles son nuestras opciones, tras un partido último que fue muy duro para nosotros”.

Por segunda semana consecutiva, el hispano-argentino habla de “un resultado incierto” y deja claro que “se está trabajando en la intensidad que se puede, ya que los jugadores llegan muy cansados y muy golpeados”, aunque nunca falta “una gran confianza en nuestras posibilidades”, así, textualmente dicho por un Hernán Quirelli que se ha caracterizado por sacar el máximo provecho a la que es una de las plantillas más cortas de la categoría. En el choque de la pirmera fase el resultado fue de 20 a 28, a un ensayo incluso del bonus ofensivo, cuatro ante dos de los locales en aquel momento. Dos patadas a palos con acierto en los minutos iniciales hicieron que tocase remontar, con ensayo de Bazán en el 14, pero otra vez tocó remar contracorriente por el try del 40 que se encajó. En la segunda parte URA Playcar hizó un ensayo de castigo para iniciar otra vez la remontada (20-7), dejando sin anotar a Pozuelo desde el minuto 45 y a su vez metiendo a Lucas Melián y Jose Méndez, como ala, en la zona de marca.

El señor Roger Parera será el encargado de impartir justicia, un hombre con la experiencia de cuatro temporadas a gran alto nivel y que a los cruzados les pitó un 16-13 sobre Extremadura CAR Cáceres en la campaña 2018/2019. No fue positivo lo que pasó en la anterior, la 2017/2018, puesto que se encajó la más dura derrota jamás vivida, un 82-0 en el campo de Arquitectura, y un 13-25 en casa frente a Alcobendas. Ese año a Pozuelo le dirigió un 39-16, victoria sobre Extremadura CAR Cáceres. Una vez más, será sin el arropo de la afición en la grada de un Juan Rojas que puede presenciar uno de sus momentos históricos para el deporte almeriense, si es que los cruzados son capaces de sellar lo que sería un campeonato impoluto, trece victorias de trece, y a por décimo cuarta.