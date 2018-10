Unión Rugby Almería recibe al líder

Es muy fácil definir cómo le ha ido al gigante hispalense hasta el momento, ya que la palabra que define su marcha es 'perfecta'. Cuatro partidos, con cuatro victorias y con cuatro puntos bonus ofensivos para un pleno al máximo de 20 en la cabeza de la tabla, posición que ostenta igualmente por su capacidad en la defensa. De hecho, ha encajado tan solo un ensayo en los cuatro choques que ha disputado, lo que le ha ayudado a tener mejor coeficiente general que el segundo, el Liceo Francés, único que le ha resistido el ritmo para igualar esos idénticos 20 puntos, ambos uno más que Trocadero, que 'ha fallado' y se le ha escapado un bonus ofensivo de los cuatro. Por ello, la visita del XV sevillano de hoy a las 12:00 se resume con el título cinematográfico de 'Un monstruo viene a verme'.

Pero si hay un club capaz de la épica, con varias entregas en la saga a lo largo de su corta historia, ese es Unión Rugby Almería, ahora bajo la dirección de un Nacho Pastor realista pero que no le hace ascos a la intriga: "Sabemos que va a ser duro, pero vamos a disfrutar de un buen rugby por parte de este equipo que viene a nuestra casa, que tiene muchos refuerzos, que ha conseguido hacer buenos fichajes y bastante numerosos, y que va servir de indicador de 'cuánto está de lejos nuestro equipo', o no, de qué nivel tenemos para poder competir con los máximos exponentes de nuestra división". Sin dudarlo ni un solo instante, ha definido el partido como "muy interesante" por la visita del que ocupa el liderato de la clasificación, lo que conlleva jugar con gente que está marcando el nivel, que está muy alto", lo que significa que "no va a ser fácil".

Por lo que supone el encuentro, "necesitamos el apoyo de la afición, que se lo va a pasar bien porque vamos a salir a plantear con todos nuestros recursos un partido con nuestras máximas aspiraciones, y no hay que olvidar que después vienen dos jornadas fuera, así que es un buen momento de disfrutar".