Utilizar el posible cansancio del rival

Alberto González comparecía ayer ante los medios de comunicación para hablar sobre el duelo que tendrá que afrontar el CD El Ejido en Santo Domingo mañana, a partir de las 18:00, ante el CF Villanovense. Un choque que el malagueño considera como un "partido importante, como todos. Hay en juego tres puntos que nos pueden ayudar a seguir creciendo y, evidentemente, cuando se gana se vive la semana de otra manera. Cuanto antes vayamos sumando puntos, antes estaremos en la zona que queremos".

El técnico del cuadro celeste empieza a ver como cada semana tiene a más jugadores disponibles, aunque este fin de semana tendrá nuevamente dos bajas, ya que "Vicente esperemos que pueda ser uno más la semana que viene, igual que Samu Corral. Ahora es un poco su pretemporada, hay que darle tiempo que coja el ritmo y las sensaciones. El resto de jugadores está disponible".

González no da demasiada importancia al hecho de haber perdido dos de tres partidos en este inicio de curso. Asegura que "esta categoría es difícil, nadie ha ganado los tres partidos. Nosotros no hemos ganado dos y todos los demás como mínimo no han ganado uno, entonces tampoco hay tantas diferencias entre como estamos unos y otros. Está claro que nos hubiese gustado haber sumado algún punto más, pero la balanza no cayó de nuestro lado. Esperemos que, dentro de esa igualdad, la balanza caiga hacia nuestro lado a partir de ahora".

Su rival de mañana llega de jugar Copa del Rey, de imponerse por 2-1 al Badalona hace unos días, lo que considera que "es un handicap para ellos, el posible cansancio. Esperamos aprovecharlo a nuestro favor. Seguro que van a repetir jugadores, porque no hay plantillas en esta categoría que se puedan permitir sacar un once entre semana y otro en domingo. Para ellos la Copa es importante, pero nos lo van a poner muy complicado igualmente". Sobre si su equipo tiene la presión de ganar en casa, dejó claro que "siempre salimos al campo con la intención de ganar, porque es para lo que nos pagan. Todos los puntos de todos los partidos son importantes".

Por último, en relación a la situación clasificatoria actual en el Grupo IV, González recordaba que "todavía no hay equipos consolidados, para eso queda tiempo. La temporada es larga y cada uno estará donde tiene que estar".