Valor, ¡y al toro!

Es la frase hecha que muchos usamos cuando tenemos delante un reto más o menos difícil de afrontar. Sin embargo, en estos días, muchos corredores venidos incluso desde la otra parte del mundo, acuden a Pamplona a la llamada de Los Sanfermines. Desde Hemingway, correr delante de los toros para el público anglosajón se ha convertido en una tradición, una muestra de valor para contarlo a sus amigos cuando vuelvan a casa, aunque no todos lo hacen

Tengo que reconocer que los toros me dan miedo. Imagino que tiene que ver con el poderío de los animales, su fortaleza y trapío, el caso es que sólo de pensar las tremendas heridas que pueden provocar, me da mucho respeto. Mi perfil como médico prevalece al de la diversión. Sólo he participado como médico en una corrida de toros y fue en un pueblo de Madrid mientras completaba mi especialidad. Un amigo cirujano me pidió el favor: "necesito un traumatólogo. Tengo anestesista y enfermera, sólo quedas tú". Me enrolé en la aventura aunque sin saber muy bien a lo que iba. Cuando llegamos al pueblo, comprobamos todo el material y nos sentamos. Se me heló la sangre al ver el tamaño de los toros. Eran un poco más bajos que un caballo pero desde luego animales imponentes. El dolor de cabeza que me generó el estrés de la situación ante la perspectiva de que hubiera una cogida grave, tardó varios días en irse. No hubo ninguna desgracia que lamentar y varias cosas me llamaron la atención. Los pitones estaban realmente sucios y afilados, lo cual es una obviedad, pero tiene su importancia. Un cuerno que está en continuo roce con el suelo, otros toros, excrementos… es un arma mortal ya no solo por el daño a los tejidos que provoca una cornada sino por la cantidad de gérmenes, a cuál más agresivo que van alojados en la superficie de los mismos. El cuello de los toros es realmente poderoso para poder golpear contra otros toros o contra cualquier enemigo. Un cuello fuerte muscularmente provee de estabilidad a las vértebras cervicales que de otra forma sufrirían un trauma importante al absorber los impactos. Esa musculatura junto a la velocidad, no olvidemos que los toros corren más rápido que Usain Bolt, hacen que la energía del impacto sea impresionante. Si a eso le añadimos un pitón afilado y sucio, tenemos una combinación explosiva. Cuando un corredor de San Fermín reciba una cornada, es importante evaluar varios aspectos:

-Localización de la cornada: No es lo mismo una puntada en el glúteo que en la ingle, sobre todo por la cantidad de estructuras nobles que pasan por la zona inguinal, la más conocida es el famoso triángulo de Scarpa. Se encuentra localizado en la cara interna del muslo y sus lados se delimitan por tres estructuras: el ligamento inguinal, el aductor largo y el sartorio. Pero la importancia de esta estructura radica en su contenido: la arteria y la vena femoral. Si un toro con su pitón logra "apuñalar" esa zona, la lesión es de riesgo vital como le ocurrió al malogrado Paquirri o a José Tomás, al que casi le cuesta la vida en Méjico. Una cornada no provoca un corte limpio, sino que provoca multitud de destrozos de los tejidos y estructuras por lo que es importante valorar las diferentes trayectorias o recorridos de la misma de cara a determinar posibles daños. Lo segundo es lavar de forma abundante toda la herida para "arrastrar" la suciedad que se ha colado dentro del organismo a bordo del pitón. Después se procede al desbridamiento que es la retirada de aquellos tejidos que han sufrido tal destrucción y se encuentran desvitalizados que no es posible mantenerlos por lo que se extirpan o es posible que se necrosen provocando una infección secundaria. En el caso que se constate una lesión vascular, el cirujano vascular será el encargado de repararla, ya sea suturando directamente el daño o realizando un by-pass que consiste en extraer una vena de la pierna y colocarlo entre los dos cabos de la arteria, de esta manera se restablece el riego arterial hacia la pierna.

-Debido a la suciedad del pitón, una vez que se ha desbridado la zona, se coloca un drenaje para que no haya ninguna cavidad que cierre en falso dentro de la herida y que tampoco quede hematoma que pueda provocar una sobreinfección. Otra cosa muy característica de este tipo de heridas, es que NO SE SUTURAN. Si se cerraran, el riesgo de infección es enorme por eso el cierre se llama por segunda intención. Debe cerrar desde profundo a superficial, formando un tejido sano y libre de infección que puede tardar semanas en cerrar completamente.

-Instauración de tratamiento antibiótico. Siempre se pauta tratamiento antibiótico para prevenir la infección que es el mayor riesgo al que se enfrentan estos pacientes. Son antibióticos de amplio espectro que cubren los gérmenes más comunes de este tipo de heridas.

En el caso que hubiera una fractura, debemos evitar colocar material extraño dentro del foco de la herida como pueden ser tornillos o clavos por el alto riesgo de infección. Si la fractura es de un hueso largo como puede ser el fémur o la tibia, se coloca un fijador externo que es un dispositivo que fija la fractura desde los bordes del foco con tornillos pero sin necesidad de estar dentro de la propia fractura. Una vez que las partes blandas han cerrado es entonces cuando se puede proceder al tratamiento quirúrgico definitivo.

Las heridas por asta de toro son heridas complejas, sucias, que provocan una gran destrucción de tejidos y con un riesgo de infección muy alto. Si vas a correr algún encierro, primero lee este artículo.