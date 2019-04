Alicia González capitanea al ISE CB Almería hacia un ascenso soñado, complicado y que traerá la felicidad a la afición baloncestística de la provincia si se consigue. Las almerienses están en Tenerife con el objetivo de disfrutar y competir.

–¿Cómo afronta el equipo el reto del ascenso?

–Es el premio a una larga y magnífica temporada. Vamos a pelearlo, a competirlo y veremos a ver cómo sale la cosa.

–Un reto histórico para el baloncesto almeriense.

–En Almería no había sucedido nunca, tenemos una oportunidad de hacer historia y la verdad es que ilusiona. Consigamos o no el ascenso, ya estamos en una promoción que ningún conjunto local de baloncesto había logrado.

–Ser cuartas en una liga tan igualada es para estar satisfeschas.

–No somos las favoritas para la promoción de ascenso, pero estamos ahí. Vamos a jugarla, en la pista salen cinco jugadoras y veremos qué pasa. La liga ha sido muy competida, de hecho hasta la última jornada no pudimos asegurar nuestra plaza, como algunos otros equipos. Ha sido difícil, pero lo logramos y ahora a disfrutar.

–Almería tiene mucha tradición de baloncesto, principalmente masculino, pero ahora está despuntando el femenino.

–Poco a poco hay que hacer las cosas. Cuando yo era pequeña, me tuve que ir de Almería porque no había nada. Ahora hay un equipo en la segunda categoría española peleando por llegar a primera.

–¿Qué ha dicho el míster?

–Que vayamos a disfrutar, que es el premio que nos hemos ganado. Nosotros vamos a disputarla con muchas ganas, pero lo más importante es divertirse.

–¿Qué le dice la capitana al resto de compañeros?

–Que debemos de seguir con la misma motivación, con las mismas ganas, con el espíritu de no sentirnos inferiores a nadie y salir a jugar como sabemos.

–¿Se imaginaba vivir algo así cuando tuvo que emigrar?

–La verdad es que no. Me fui porque no había baloncesto para crecer en Almería, no pensaba en volver a jugar aquí y mucho menos a este nivel. Contenta con todo lo que estamos consiguiendo.

–Alicia, además, fue madre y tuvo que dejar el baloncesto durante un tiempo.

–Lo dejé durante dos temporadas, fui madre y después me ofrecieron volver a jugar. No me lo planteaba, probé a ver si no se me había olvidado y parece que no [risas] Es mi cuarta temporada aquí y estoy muy contenta.

–¿Le costó volver a la pista?

–No porque me mantenía en forma, soy deportista al máximo. Sólo tuve que volver a cogerle el tacto al balón y a los ritmos de entrenamiento.

–Para la gente de Almería supongo que esta oportunidad de ascender es especial.

–Para mí representar a mi ciudad en una cita tan importante para nuestro baloncesto es lo máximo. La cabeza juega un papel muy importante en estos partidos.