Vera y Oriente salvan una mala jornada para los almerienses

Paso atrás del Berja ante el Malaka (1-2)

Cuanto más importante y necesario era un triunfo, llegaba un paso atrás del Berja Club de Fútbol, que perdió el sábado ante su afición un encuentro ante una Agrupación Deportiva Malaka que ocupa la zona baja de la clasificación y que lograba una gran victoria en tierras almerienses. Aunque Yannis, que debutaba con los virgitanos, adelantaba a los locales a los 20 minutos, en el último cuarto de hora de la segunda mitad los malagueños igualaban de penalti y a cinco minutos del final del enfrentamiento lograban ponerse con ventaja y sumar tres puntos de oro.

Con esta inesperada derrota, el Berja CF de Pedro Nogueira pasó de poder dormir en la segunda plaza de la tabla clasificatoria, en ascenso directo, a cruzar los dedos para no perder la tercera posición si el Villacarrillo sumaba la victoria en la jornada dominical. Además, los aurinegros no logran recortar las distancias con el líder. El domingo próximo, nuevo encuentro en el Municipal de Berja, donde los virgitanos recibirán al Athletic de Coín con la necesidad de quedarse con los tres puntos si no quieren ver como se complican, y mucho, sus opciones de ascenso a Tercera División. Deben ponerse las pilas los de Nogueira.

Berja: Sergio, Adolfo, David Fernández, Rubén Guti, Yannis, Marco (Cristo, m. 46), Borja, Rafa (Eppy, m. 75), Fede (Jesús Beas, m. 46), Simón e Ivi Sánchez (Dylan, m. 62).

Malaka: Gonzalo, Francisco, Consxo, Dani, Pablo, Jesús, David, Óscar (Killo, m. 70), Portillo, Hugo e Ismael (Narek, m. 60).

Goles: 1-0, m. 20. Yannis. 1-1, m. Consxo de penalti. 1-2, m. 85. Killo.

Árbitro: Gerardo Vera Ochoa del colegio granadino. Amonestó a los locales Marco (12’), Cristo (57’), Simón (85’) y Borja (90’). Por los visitantes a Jesús (33’), Pablo (44’) y Óscar (49’).

Incidencias: Unos 100 espectadores.

El Oriente salva un punto en Navas de San Juan (2-2)

Trabajado punto el que sumó el CD Oriente en su visita al feudo de un complicado Navas. Los orientales, que empezaron ganando con el tanto de Guille nada más comenzar la segunda parte, tuvieron que esperar al descuento para volver a poner tablas tras la remontada local.

Navas: Valero, Javi Moral (Pichi 60’), Raúl, Rubio, Chus (Juan Haro 81’), Bermúdez, Fran Villar, Dioni, Rojas (Moha 81’), Pedro y Juanjo.

Oriente: Pito, Padilla (Joseíllo 62’), Antonio J., Miki, Roberto Castillejo, Morrys (Salva 75’), Beltrán, Guille, Francis León y Ricardo Leitao (Joseka 75’).

Goles: 0-1: Guille 46’. 1-1: Chus 50’. 2-1: Javi Moral 59’. 2-2: Castillejo 90’.

Árbitro: Juan de Dios Morillo. Amonestó a los locales Fran Villar y Dioni. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Roberto y Castillejo.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal Navas de San Juan ante la presencia de un centenar de espectadores aproximadamente.

El Adra Milenaria, cada vez más cerca de 1ª Andaluza (2-0)

Cuarta derrota en las últimas cinco jornadas para un Adra Milenaria que empieza a dejar ya por el camino parte de sus opciones de lograr la permanencia en la categoría autonómica.

Athletic de Coín: Carlos, Samuel, Cuenca, Vallejo, Narváez, Guzmán (Isma 84’), Juan David (Navarro 74’), Vera (Bekesh 86’), Florido (Mimo 55’), Infantes (Jorge 55’) y Henares (Padilla 55’).

Adra Milenaria: Manu, Bernardo, Matías (Álex Vázquez 60’), Ortiz (Ángel 66’), Cortés (Navarro 46’), Hita, Fernández, Fabio (Yousef 88’), Pablo, Niki y Álex Estévez.

Goles: 1-0: Vallejo (p) 58’. 2-0: Vera 78’.

Árbitro: Iván Manrique Rodríguez. Amonestó a los locales Vera, Mimo e Infantes. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Bernardo, Matías, Ángel, Cortés, Niki y Álex Estévez.

Incidencias: Partido disputado en el campo Nuestra Señora de la Fuensanta, en la localidad malagueña de Coín, ante la presencia de unos 100 espectadores.

Meritoria igualada de los veratenses en Villacarrillo (1-1)

El CD Vera sumó un importante punto lejos de su feudo tras lograr el empate, de penalti, en la recta final de un disputadísimo duelo en Villacarrillo, donde los almerienses encadenaron su cuarta jornada consecutiva en positivo.

Villacarrillo: Ezequiel, Poblaciones, Sergio Pérez, Cristian, Niza, Juan Ángel, Sergio Muñoz (Romero 66’), Fran, Jopi (Andrés 89’), Cuevas y Pedro Cobo (Cuenca 70’).

Vera: Javi García, Sierra, Juanjo, Casquet (Álex Segura 47’), Juli, Borti, Cristian, Sito, Carmona, Khalid y Cristian Ayala (Dani 82’).

Goles: 1-0: Fran 30’. 1-1: Álex Segura (p) 87’.

Árbitro: Manuel Vázquez Tovar. Amonestó a los locales Ezequiel, Cristian, Fran y Pedro Cobo. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Casquet y Álex Segura.

Incidencias: Partido disputado en el Polideportivo Municipal de Veracruz ante la presencia de unos 120 espectadores aproximadamente.