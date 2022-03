Vícar Bárbara, primer reto de las XCM Series Almería 2022

Las XCM Series Almería 2022 se preparan para arrancar. Como estaba previsto, el domingo 10 de abril, el C.D. Ecoventura Vícar asumirá la organización de la prueba inaugural de esta esperada competición: la Vícar Bárbara 2022.

Será el primer reto que tendrán que hacer frente quienes vayan a por este emocionante provincial, siendo además también puntuable para el Ranking Andaluz de BTT Maratón. Este encuentro reúne, pues, todos los alicientes para hacer disfrutar al máximo a todos sus participantes.

Por delante, un recorrido de poco más de 52 kilómetros por el Poniente Almeriense que partirán desde la calle Buena Vista a partir de las 9.30 horas. El pelotón comenzará a rodar de forma neutralizada hasta el kilómetro 3, donde se dará la salida lanzada hacia un recorrido circular que discurrirá entre los municipios de Vícar y Félix, a los pies de la espectacular Sierra de Gádor. La organización prevé un punto de cierre de control en el km22 a las 11:45 horas.

Al finalizar la prueba, el C.D. Ecoventura Vícar entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada, de júnior a máster 60 masculino y femenino. Además, habrá trofeo y obsequio a los tres primeros corredores absolutos (masculino y femenino), así como también al club más numeroso. Se permite la participación de eBike (sin clasificación ni trofeos). Tomarán la salida entre 5 y 10 minutos después del resto de participantes.

Las XCM Series Almería 2022, circuito patrocinado por la Diputación de Almería, cuenta con un cartel de lujo compuesto por un total de nueve citas de altura que se disputarán entre los meses de abril y octubre. Están incluidas pruebas tanto de BTT Media Maratón (hasta 50km de recorrido) como de BTT Maratón (recorridos a partir de 50km como este de Vícar), visitando prácticamente la totalidad de las comarcas y zonas de la provincia de Almería.

Inscripciones

Las inscripciones se deberán realizar a través de formulario web (accede aquí) antes del 7 de abril, día en el que se cerrará si no se alcanza antes el cupo máximo de inscritos permitido (300). El precio es de 20€ para federados y 30€ para no federados. Se permitirá realizar inscripciones el mismo día de la prueba si quedaran plazas libres. La recogida de dorsales y las inscripciones 'in situ' se harán en horario de 8 a 9 horas.

Clasificación por clubes

Habrá una clasificación por clubes con trofeos a los tres primeros al final de la competición. La normativa del circuito y los detalles concretos sobre cómo puntúan los clubes pueden ser consultados en este enlace.