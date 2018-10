Viciana cuenta las horas para pisar la pista

Es muy complicado para un jugador del carácter de Víctor Viciana presenciar un partido como el del sábado en na Capellera sin poder participar del juego, "pero es lo que me toca", asume el colocador, que a la par avisa de que a los grandes se le pueden escapar puntos de la cancha de Manacor: "Eso seguro, y lo avisaba a mis compañeros cuando estaba en banquillo, que es un equipo luchador, que defiende mucho, que juega bien, junto al aliciente del pabellón que tiene, así que alguno de los grandes va a caer allí, no sé si del todo, pero algún punto sí, y ConectaBalear va a estar al menos en mitad de tabla fácil, porque además de luchador, es 'jugón' y se vio este sábado". Afortunadamente, Unicaja Almería viajó preparado.

En ese sentido, el colocador confirma que no hubo nada que no fuera esperado: "Sabíamos que iba a ser un equipo muy duro porque normalmente los equipos que ascienden, que tienen un pabellón tan pequeño, con la gente que anima tanto, al final aprietan mucho y da igual el equipo que vaya, porque ellos siempre van a jugar a un 200%; verlo desde el banquillo no es agradable". En lo extradeportivo, ejerció de capitán saliendo en defensa de sus compañeros y desvela que cada vez está entrando más en juego, "cada día voy saltando un poquito más".