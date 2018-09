Viciana vuelve por cuarta vez a casa

No es solo estar, sino sentirse, y Víctor Viciana sabe que está en casa. Esta ha sido la cuarta vez que regresa al club ahorrador, con intención de convertirla en la última y disfrutar de la recta final de su carrera sin moverse más. Sus expectativas se están viendo cubiertas en todos los aspectos, empezando por la buena relación que en lo personal se ha forjado: "Estoy súper contento, no solo ya por el grupo y por cómo me están tratando, sino por cómo me están cuidando; mi rodilla tuvo una lesión bastante importante y la verdad es que el club me está cuidando y poco a poco va mejorando muchísimo; estoy muy contento por eso, porque no todos te dejan recuperarte de la lesión tranquilamente como me están dejando a mí aquí".

Además, tiene muy buena materia prima para seguir siendo un auténtico 'creador' en la dirección de juego y dejar fluir su magia: "Hay para mucha variedad, y al final eso es lo importante; tenemos potencia y técnica, potencia de Fran Ruiz y de Fayola, y la técnica de Almansa, tenemos juego rápido, también el juego por las bandas cuando la bola se separa es muy seguro porque la bola alta de Fayola o de Chema es buena, o de Monfort, que es un ataque bueno, la velocidad de Fran Iribarne es impresionante y es un chaval que me está sorprendiendo mucho, tiene una proyección bestial, y por el centro estamos muy bien cubiertos, así que sí hay mucha variedad y ninguna posición en la que diga 'por aquí flaqueamos'".

Dicho esto, era muy gráfico: "Me arden los demonios por empezar ya". Eso sí, no caben las prisas en la recuperación de su rodilla, y se siente bien cubierto: "A mí Rubén Lorente me encanta y creo que a día de hoy necesitaba a alguien así, porque me da la tranquilidad de poder recuperarme sin la ansiedad de decir que el equipo me necesita; tiene muchísima proyección, me recuerda mucho a mí cuando era joven, tiene garra y carácter, y es bastante más trabajador de lo que yo era y escucha, una cosa que yo no hacía; él sí lo hace y se emplea a fondo, a veces de más, y escucha todo lo que le digo, algo que me motiva para ayudarlo y que me hace ver que la posición de colocador está bien cubierta".

Precisamente esa es una de las misiones que le ha encomendado el presidente a la hora de presentarlo: "El buen voleibol corre por sus venas, es todo un capitán por vocación y carácter, y seguramente el mejor compañero que una joven perla como Lorente pueda tener a su lado para crecer hasta donde creemos que pude llegar". Sedeño utilizó la expresión "cerrar el círculo" entre 'VV' y Unicaja, recordando que ha hecho campeón al equipo siendo un gran aliado y también subcampeón siendo un durísimo rival, "como nos gustan los rivales".