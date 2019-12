Victoria de las chicas de la UDA para despedir el año (2-1)

La Unión Deportiva Almería se impuso por 2-1 al CD Híspalis en el Jerónimo Rodríguez de Benahadux y logra despedir la competición en este 2019 con el mejor sabor de boca posible. Las rojiblancas se marchan de vacaciones navideñas en una zona muy cómoda de la tabla clasificatoria, gracias a su buena racha de resultados desde finales de octubre. De hecho, acumula siete victorias en su últimos ocho encuentros ligueros disputados. La última fue ante un cuadro sevillano que se marchó al descanso con el 2-0 en contra.

Las almerienses retomarán la competición el próximo 12 de enero de 2020

Paula abrió el marcador en el 18’ y aumentó las distancias Paqui García Campoy en el 25’, tras aprovechar una buena asistencia de Mireya Sánchez. Tras la reanudación buscó sin cesar el tercero el cuadro de Carlos Hinojo, que dominó pero no tuvo acierto en este tramo. Sí que lo tuvo la visitante Samara en el 72’ para acortar distancias, pero el marcador ya no se movería más en un partido en el que la solidaridad tomó gran protagonismo, ya que los asistentes a la contienda llevaron juguetes, tanto nuevos como de segunda mano, pero en perfecto estado, y alimentos no perecederos para aportar su granito de arena a la iniciativa Ningún Niño sin Juguete, de la Fundación UDA.