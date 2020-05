Villalba: "Llevaremos más los partidos a lo técnico y táctico que a lo físico"

Fran Villalba es uno de los jugadores 'exquisitos' con los que cuenta la UD Almería en su vestuario y el valenciano se ha desmarcado un poco en sus declaraciones de la corriente predominante en las últimas jornadas acerca de que el estado físico será clave para hacer un buen tramo final liguero tras el parón de dos meses por el coronavirus. A su juicio, tendrá más peso el aspecto técnico y táctico.

¿Con qué mentalidad van a afrontar las once jornadas restantes?

"Si no tienes la adrenalina por subir a Primera División o por lo que te estés jugando, no tendríamos que estar en este deporte. Tenemos un reto espectacular, que es ascender; al fin y al cabo, aunque nosotros preferimos con público para que nuestra afición nos apoye, pero si no lo tenemos, por lo que ha pasado con el virus, tenemos que tener una motivación en la mente: subir a Primera División".

¿Está marcada en rojo la visita a La Romareda?

"El partido de Zaragoza va a ser muy, muy importante, pero el Zaragoza también tiene que jugar contra el Girona y gente que está arriba. Nosotros también. Son varios partidos muy, muy importantes para nosotros. Pero sí, el partido de Zaragoza está más marcado en rojo por esos tres puntos y por la diferencia con ellos".

¿Cómo llevan esta pretemporada exprés en pleno mes de mayo?

"Correr por correr es bueno y lo necesitamos para estar físicamente bien para cuando llegue ese primer partido en Albacete. Todo el cuerpo técnico nos está ayudando lo máximo posible a que estemos bien, pero yo no disfruto, la verdad".

¿En esta recta final atípica primará más el aspecto físico o el técnico?

"Yo soy un jugador más técnico que físico y sinceramente pienso que nuestro equipo es muy, muy técnico. Tenemos muchísimo talento. No vamos a recurrir al físico para ganar los partidos, vamos a proponer para ser protagonistas, teniendo siempre el balón. Ese físico nos va a dar para competir. Pero nosotros lo llevaremos más a lo técnico y a lo táctico, que a lo físico".

¿Miran ya de reojo la visita al Carlos Belmonte?

"Es un campo complicado, sobre todo, cuando hay gente. El año pasado lo sufrí. Al no haber gente nos beneficia más en ese sentido. Lucas Alcaraz trabaja muy bien lo táctico y nosotros tendremos que ir a conseguir los tres puntos de nuestra manera, si no es por una, será por otra, pero son once finales y hay que ir a muerte a por ellas".

¿Cree que la crisis derivada del coronavirus servirá para fortalecer al vestuario?

"Al fin y al cabo esto te tiene que hacer más fuerte porque si te hace más débil, estamos jodidos. La verdad es que antes éramos un grupo genial y ahora lo somos más todavía, estamos más compenetrados".