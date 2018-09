Virus 'Fifilla' para el filial

Los tiempos de Diego Alves, Felipe Melo, Kalu Uche o Chico, entre otros, pasaron. El virus FIFA nunca se ha cebado con los rojiblancos, aunque sí es cierto que en algunas ventanas internacionales se ha llevado a algunos jugadores importantes. No sólo en las temporadas en Primera División le ha pasado esto a la UDA, sino que incluso en Segunda se iba Jonathan Zongo con Burkina Fasso.

Este año, sin embargo, tiene buen producto nacional de plata y algunos jugadores foráneos interesantes para sus selecciones, que de momento no han recibido ninguna llamada a filas. Para Fran Fernández esto es maravilloso, pues puede entrenar y jugar sin mayores contratiempos. Quien no está en la misma tesitura es el entrenador del Almería B, Esteban Navarro, que sí va a perder dos jugadores muy importantes de su plantilla dentro de dos semanas, en concreto, la segunda de octubre.

Igor Engonga y Lin, de Guinea Ecuatorial y China respectivamente, son piezas claves para el filial en el grupo IV de Segunda División, categoría a la que han llegado precisamente vestidos de rojiblanco, ya que estaban la pasada temporada, la del ascenso. El africano ha sido convocado por la absoluta guineana para un doble partido clasificatorio para la Copa de África, mientras que el asiático va a participar en una concentración y unos amistosos de la sub'21 china que se llevará a cabo en Holanda. Ambos jugadores se perderán el partido de Liga que tendrá que afrontar el Almería B en Jumilla y también el de la Copa del Rey del primer equipo, previsto para el 18 de octubre, puesto que Fran Fernández sopesaba su convocatoria para entonces. Lin, por ejemplo, ya viajó en la anterior eliminatoria a La Rosaleda.

Los canteranos están realmente encantados de su convocatoria con su país. Ayer entrenaron en la Ciudad Deportiva del Oriente para que el primer equipo pudiera entrenar en la Vega, y con una sonrisa de oreja a oreja atendieron a Diario de Almería poco antes de marcharse a sus respectivos hogares a interiorizar el trabajo de la semana

"Estoy muy ilusionado, llevaba dos años sin poder ir con la selección por culpa de la lesión de cruzado que tuve", dice eufórico Igor Engonga, capitán del filial, que era un fijo en las convocatorias hasta la desgraciada primavera de 2017. En esas fechas, jugando un partido de la promoción de ascenso a Segunda B con la camisola rojiblanca en Langreo, la rodilla del africano explotó. Operación de cruzado y a ganarse nuevamente el puesto en el filial y en la selección. "La primera vez que fui con la absoluta fue un partido amistoso contra la Selección Española. Posteriormente estuve en la Copa de África y me lesioné unas semanas antes de ir a jugar un nuevo partido de clasificación contra Senegal". Ahora vuelve más fuerte como futbolista y con una mentalidad mucho más positiva.

La trayectoria de Lin con las categorías inferiores de China también es alargada. Como no podía ser de otra manera, el escaparate que supone la cantera del Real Madrid le abría constantemente las puertas de su selección. Tras el fichaje por el filial almeriense para Tercera, parecía que se le podían cerrar, pero el ascenso a Segunda B y los muchos goles que está aportando han provocado que vuelva a ser llamado por el seleccionador. "Estoy muy contento y muy orgulloso por poder volver con la selección después de un año. Ya había jugado algunos partidos con la sub'19 y la sub'21 y ahora sé que tengo que hacerlo bien en esta oportunidad que me dan", sobre todo porque quiere emular a su compañero y capitán Engonga: "Mi sueño es jugar en la selección absoluta".

Aunque alegres por volver a ponerse la camiseta de su país, ambos saben que lo primero es conseguir los tres puntos mañana domingo. "Estamos centrados en los partidos ante Cartagena y UCAM con el Almería y luego ya pensaré en la selección. Tenemos dos partidos contra Madagascar, hay que intentar ganarlos para llegar a la Copa de África", explica Engonga, que sí tendrá partidos oficiales, mientras que la concentración de Lin es más relajada: "Vamos a entrenar en Holanda a partir del 8 de octubre y creo que vamos a jugar algunos amistosos. Aún no sé exactamente contra quién vamos a jugar", comenta el futbolista chino, al que no se le termina de quitar la vergüenza de hablar públicamente en español, pese a que se le entiende bastante bien.

"En Almería me siento como en casa. Estoy muy agradecido por el trato que están teniendo conmigo tanto la directiva, como mis compañeros y el entrenador", agradece el chino, que escucha como Engonga responde a la última pregunta: ¿Qué te aconsejan tu padre y tu tío, internacionales también con Guinea en sus años como profesionales. "Es una gran experiencia, vives cosas como futbolista que no puedes olvidar. No soy nuevo en esto, ya lo he vivido anteriormente. Sólo me dicen que trabaje mucho".