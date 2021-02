No hubo ni que subirse en el autobús, aunque ya estaba todo preparado, y tuvo que esperar un fin de semana más para poder estrenarse el año oval. Filomena movió al coronavirus de las portadas de los medios, y para eso hay que tener una gran importancia, y paró a gran parte del deporte español. Campo mítico, pero impracticable en aquel momento, el Ramón Urtubi, tampoco era seguro el desplazamiento por carretera hasta la capital de España. Con la obligación de recuperar aquella jornada séptima de la primera fase antes del comienzo de la segunda, la disputa del Liceo Francés – Unión Rugby Almería Playcar va a ser una realidad este domingo, día 7 de febrero, tras tres partidos más que se han ganado por parte cruzada, pero los dos últimos sin el beneplácito de su míster. A Hernán Quirelli ‘Falu’ no le gustó la imagen en Cáceres y quiso un esfuerzo de los suyos por recuperar señas de identidad, pero no se produjo.

Así, con malas sensaciones frente a Arquitectura, si bien venciendo, cruzados en ruta de nuevo y misma misión encomendada por el preparador argentino. Al grupo le ha llegado el mensaje y visitar el Ramón Urtubi siempre es una extra a la motivación habitual que requiere un partido de rugby. De hecho, borradas del vocabulario interno de los unionistas las palabras ‘líder’ e ‘invicto’, poniendo en el campo todo menos eso. Va a ser el décimo encuentro de la temporada y uno más para intentar disfrutar desde los fundamentos que definen la propuesta de juego. Además, hay tres equipos que tan solo han perdido en una ocasión, que pueden apretar a URA Playcar al tener un encuentro menos disputado, si bien es cierto que ese trío solo ha perdido con los almerienses, sin cruzarse todavía entre si. Sabiendo que los resultados de la primera fase son acumulables para la segunda, habrá mucho camino andado por parte del XV unionista.

Quien todavía tiene opciones de meter la cabeza en ese grupo de seis que va a lucha por el ascenso es precisamente Liceo Francés, con 12 puntos, sanción de dos por no presentarse en Jaén, con un encuentro menos que Marbella, que es el equipo que marca la raya roja en este momento. Así, y teniendo presente que Unión Rugby Almería Playcar va a despedir esta primera fase en el Bahía’s Park precisamente, dentro de dos semanas, los de Quirelli van a ser jueces de la clasificación por entrar en el paquete de los que soñarán con la División de Honor. Liceo Francés ha hecho 18 ensayos, aunque es cierto que no solo por los dos encuentros aplazados que arrastra, sino por no haber jugado en tierras jienenses. Buena defensa, no encaja demasiados, 24, siempre con presente la doble condición antes citada, todo con tres victorias y cinco derrotas en el total que recoge la tabla clasificatoria para los madrileños.

Lo último fue perder en casa contra Majadahonda por 16-25, y además verse adelantado precisamente por ese adversario, y antes, igualmente en su propio feudo, por 6-26 ante Ingenieros Industriales Las Rozas. Son sus dos resultados hasta el momento en el año 2021, puesto que no solo aplazó la visita de URA Playcar, sino que tampoco se pudo jugar la semana siguiente otro derbi frente a Pozuelo Rugby Unión. Esto no corresponde con su gran inicio, puesto que se debe recordar que los almerienses no fueron líderes en las primeras jornadas precisamente por el buen hacer de Liceo Francés, encabezando el Grupo C al ganar 30-16 a CAR Coanda Sevilla, 17-19 a Arquitectura y 51-12 a Mairena en las tres primeras fechas del campeonato. Desde entonces no ha ganado nada más, siendo presa de Marbella por la mínima (16-15), de Málaga con marcador amplio (27-53) y de Jaén con el marcador burocrático de 21-0 al no viajar.

Hernán Quirelli ‘Falu’ deja las cosas claras respecto a la visita al Ramón Urtubi: “Lo teníamos marcado como un partido complicado, y ahora, después de una acumulación de partidos, no cansados, pero sí con varios encima, tenemos que gestionar bien tanto viaje como encuentro, muy importante para nosotros”. Del rival, el técnico recuerda que “comenzó muy bien y ahora ha bajado un poquito su rendimiento, pero siempre es un equipo muy complicado, y en su campo lo es mucho más”. Además, se mira el ombligo, pero con todo crítico: “Nosotros no estamos tampoco en nuestro mejor momento, así que será un partido muy difícil que estamos entrenando a conciencia, repasando los errores de los dos últimos partidos e intentaremos recuperar el nivel que teníamos antes del parón de Navidad”. No es por cuestión de actitud, “los chicos están muy enchufados y tienen muchas ganas”.

Después llegará “una semana de descanso que vendrán muy bien y un partido más para afrontar acto seguido la segunda fase, que será una fase de partidos muy, muy duros con el grupo de los seis de arriba, así que no queda otra que seguir trabajando y gestionar de la mejor manera todas estas circunstancias e intentar venir de Madrid con un resultado positivo”. Será desde las 12.00 horas y la dirección corresponderá al señor Josué García, que ya ha dirigido en esta temporada a los cruzados con un 31-8 en la tercera jornada del campeonato. A Liceo Francés le arbitró el antes referido 16-15 en contra en Marbella, como los únicos antecedentes para ambos en esta temporada tan irregular e incierta por la incidencia de la pandemia. Además de este encuentro, se aprovechará este fin de semana, en principio calendarizado como de parón para todos, para que se recuperen también Pozuelo-Jaén, Marbella-Majadahonda, Arquitectura-CAR Coanda e Ingenieros Industriales-CR Málaga.