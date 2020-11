Dónde estábamos entonces y dónde estamos ahora, nosotros, por supuesto, que al final es lo más importante, aprovechando que se juega frente al mismo rival. No es menos cierto que para establecer la propia comparativa también habrá que atender a una variable, como es el estado de forma de ese adversario, pero en principio, y una vez ya acumulados doce partidos, que han sido un amistoso, la Supercopa y la decena de jornadas ya disputadas de la Superliga, es bueno para Unicaja Costa de Almería volver a cruzarse con Urbia Uenergía Vóley Palma en este momento. En el recuerdo está todavía que el conjunto palmesano fue muy superior en la semifinal del torneo organizado por Guaguas en septiembre, siendo a la postre el campeón del mismo. Una docena de encuentros después, tras haber progresado de un modo muy notorio, se quieren escribir las cosas de otro modo muy distinto.

Pernambuco imparable, Juanmi González y Dani Ruiz en estado de forma ‘de dulce’ a su vuelta de con los RedLynxes y los demás en su línea de alto nivel, menos un Abel Bernal que aun no estaba, pero que ahora es otra vez temible, dieron un meneo a los ahorradores, que todavía no habían formado un equipo. Derrota clara, victoria en el tercer y cuarto puesto del torneo sobre Barça, otro tropiezo duro en la final de la Supercopa con Teruel y comienzo de la Superliga. No hubo borrón y cuenta nueva por mucho que así lo parezca a tenor de los resultados, porque se ganó a Lugo en el debut en casa, pero se volvió a dudar por no dar la imagen esperada en la vuelta a Las Palmas. Nada de eso importó al grupo, que poco a poco se ha hecho equipo y que se mantiene a dos puntos del liderato, dependiendo de si mismo para acabar primero la primera vuelta de la fase regular. Lo dijo Manolo: “Todo pasa por Palma”.

Y no, no son ganas de revancha, sino de reivindicar, aunque se pierda, que Unicaja Costa de Almería está aquí para mucho más de para lo que se la había encasillado. Es demasiado rival como para pensar en que en tres semanas habrá duelo con tres candidatos a todo, incluido este poderosísimo Urbia Uenergía Vóley Palma, y visita a dos canchas más de por medio, extremadamente complicadas, como son las de Cabezón de la Sal y Lugo. Se han utilizado diez jornadas para crecer y restan cinco para confirmar y resarcirse antes de que finalice 2020. Si se mira desde el prisma que construye, en lugar de pensar en que el calendario ha jugado una mala pasada y pone por delante demasiados retos consecutivos, los verdes se quedan con que ese mismo calendario les da la oportunidad de medirse, de seguido y con el premio de la motivación extra, ante los tres equipos que provocaron su mala imagen.

Ha sido un lastre con el que han ido cargando a lo largo de las jornadas y sienten que ha llegado el momento de soltarlo, comenzando este sábado en Son Moix. Está claro que habrá que jugar perfecto, tal y como ya se ha hecho durante cada vez más largos periodos de los partidos anteriores. No en vano, los de Dreyer siguen siendo los mismos que dos meses atrás no dieron opciones, aunque a día de hoy Unicaja Costa de Almería es segundo con cuatro puntos sobre Urbia Uenergía Vóley Palma, tercero a falta de que Guaguas juegue sus dos partidos aplazados por COVID-19, ya que puede verse adelantado por los canarios. Los verdes han vencido nueve y han perdido uno, mientras que los palmesanos han ganado ocho y caído en dos, en concreto en casa contra Teruel por 0-3, jornada quinta, y fuera contra Guaguas por. 3-1, jornada octava. Sí, siempre pulso entre los cuatro primeros… por ahora.

Cabe mencionar que el conjunto balear llega a la cita tras sendos tie-breaks que ha sacado adelante frente a Melilla en Son Moix y Rotogal Boiro en tierras gallegas, y que Dreyer ha ‘llamado a filas’ a los suyos para mantener una línea más constante en su juego. Sus peligros siguen siendo los mismos, principalmente el joven opuesto brasileño Rodrigo de Melo, ‘Pernambuco’, que causó sensación nada más llegar a España y que es el gran referente. Le acompaña el receptor Juanmi González, de sobra conocido y admirado en la casa verde, que tradicionalmente hace magníficos papeles frente a su ex equipo. Renzo Cairus, el uruguayo, un clásico en Palma, es el otro receptor titular, siempre de garantías. La pareja de centrales tiene al referido Abel Bernal en un gran estado de forma, bien acompañado por otro clásico que el vóley ha recuperado felizmente, Elvis de Oliveira, o bien el consagrado Da Cruz.

Como no, en la dirección del juego Ricardo Perini se ha hecho un imprescindible en la Bahía de Palma y en la Superliga española, completándose un auténtico equipazo de gala el receptor reconvertido a líbero, desde el año pasado a su paso por Teruel, Dani Ruiz, internacional en esa posición durante el preeuropeo de agosto en Chipre. No hay que olvidar otro extraordinario jugador que, por su calidad y aportación, está en permanente participación, como es Gabriel del Carmen, receptor igualmente ya maduro en su propio juego para garantizar un rendimiento muy estable. El receptor Juan Lladó es toda una institución en el club, cerrando una plantilla profesional corta que también cuenta con la participación de gente joven y de gran talento, los casos de Guillem Pont, Álex Sánchez, Toni de la Rosa, Martí Serra o Guillem Comamala.

El encuentro será dirigido por la pareja catalana formada por David Fernández como principal y Xavier Fernández como segundo, y dará comienzo a las 19.00 horas, en medio de una jornada que tendrá un aplazamiento por COVID-19, el que tocaría en el Matilde de la Torre entre Textil Santanderina y Melilla Sport Capital, esta vez por contagio en las filas norteafricanas. Para la hora de comienzo del encuentro ambos ya sabrán que habrá sucedido en el Arenal Emevé Lugo – CV Guaguas, el choque más madrugador, con comienzo a las cuatro y media de la tarde. Solo quedará para el domingo el duelo de ‘domingueros’ cuando son locales, Barça Vóley – Río Duero Soria, importante para la Copa del Rey como lo serán el UBE L’Illa Grau – Manacor, el Almoradí – Ibiza y el Teruel Boiro. Así, toda la jornada es de puntos de interés, y el de Son Moix podrá ser seguido en el enlace https://youtu.be/-b4Dnys4Vqw.