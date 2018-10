Vitoria, destino final de un largo camino

En el aspecto técnico la Euroliga anunció que incorporará los cambios introducidos en el reglamento oficial de la FIBA que afectan, entre otros aspectos, a las faltas técnicas, que ya no implicarán un cambio automático de posesión. Para premiar la creatividad se permitirá tirar la pelota contra el tablero y recuperarla sin que nadie la toque. Asimismo, todos los saques por faltas antideportivas o situaciones de lucha serán iniciados desde la nueva zona de ataque, con 14 segundos en el reloj.

Aún más profunda ha sido la transformación del Anadolu Efes, reforzado con nueve jugadores entre los que destacan los del ex baskonista Shane Larkin, que regresa al baloncesto europeo tras su experiencia en la NBA, o el ex barcelonista Adrien Moerman. Y las principales novedades en el grupo de 16 elegidos las protagonizan el Gran Canaria, que debuta con la ilusión intacta en la máxima competición continental, el Buducnost montenegrino, que regresa a la élite tras muchos años con un proyecto profundamente renovado y el Darussafaka turco, de nuevo en Euroliga en su calidad de vigente campeón de la Eurocup.

El mismo número de cambios presenta un Maccabi necesitado de triunfos después de varios fracasos consecutivos. Los ex NBA Tarik Black y Johnny O'Bryant destacan en un equipo que también ha incorporado a Scottie Wilbekin y que mantiene a Neven Spahija en el banquillo y que ha apostado fuere por la Euroliga, con otra plantilla para disputar la liga hebrea.

La máxima competición continental, que se prevé al menos tan igualada como en las últimas ediciones, comienza con una primera jornada en la que ya se podrán ver duelos de alto voltaje como el CSKA Moscú-Barcelona o el Panathinaikos-Maccabi. Como en años anteriores, el Real Madrid, el Fenerbahçe, el cuadro moscovita y los dos equipos griegos, Panathinaikos y Olympiacos, parten como principales favoritos para jugarse el título en el Buesa Arena por delante de un segundo grupo formado por clubes de la talla del Barcelona, Maccabi o el propio Baskonia, estimulada por jugarse la final en casa. Aunque, como ha ocurrido en años anteriores, siempre aparecen sorpresas como la que supuso la clasificación para la Final Four de Belgrado del pasado año del Zalgiris Kaunas de Sarunas Jasikevicius.

En su tercera temporada con el formato de liga regular, la Euroliga 2018-2019 levanta el telón mañana con el Real Madrid, vigente campeón, como principal rival a batir y con quince equipos más peleando por un billete para la Final Four de Vitoria.

El reto baskonista pasa por jugar en casa la Final Four

Después de muchos años intentándolo, el presidente del Baskonia, Josean Querejeta logró llevar la Final Four a Vitoria y en el equipo eso supone una motivación extra. El esfuerzo del club por retener a Shengelia así lo demuestra y los jugadores no ocultan que "el reto es jugar la Final Four en casa", dijo el pívot Voigtmann, que asume al tiempo que "es un camino largo y difícil, pues la Euroliga es otro nivel porque cada partido es muy duro ya que hay jugadores muy buenos en todos los equipos". El alemán declaró su deseo por arrancar esta nueva campaña "con una victoria" y aseguró que la plantilla está "preparada para el reto". El primer rival del Baskonia será el Zalgiris Kaunas deSarunas Jasikevicius, al que visitará el viernes a las 19:00.