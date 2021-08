La Vuelta, como en casa en Roquetas

La Vuelta Ciclista a España tiene un idilio con Roquetas de Mar. Bueno, realmente lo tiene con toda la provincia de Almería, puesto que la etapa del Alto de Velefique es la reina de esta edición y va camino del mito. Pero con Roquetas, el amor es doble. La Urba es su cuartel general, es un oasis de hoteles y playa que los ciclistas tienen apuntados en su hoja de ruta para oxigenarse después de tanta carretera y cargar las pilas de cara a las etapas venideras, que finalizarán en la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela.

La jornada de descanso del lunes fue un chute de energía para el pelotón. Mañana de entrenamiento por toda la zona litoral de poniente y capital, para relajarse por la tarde en las piscinas de los hoteles y las playas tan magníficas de la Costa de Almería. Sesión de fisio y táctica por la tarde, con una vuelta por el Paseo Marítimo para soltar las piernas. Y porque las dietas son muy estrictas en los equipos, que si no más de un ciclista hubiera disfrutado como un niño con el tapeo que vuelve locos a todos los turistas que visitan la provincia.

La tranquilidad en Playa Serena era total en la madrugada del lunes al martes. Todo perfectamente organizado en la zona de salida y, por supuesto, en todas las carreteras por las que la serpiente multicolor iba a atravesar hacia La Mojonera. Desde temprano, la afición comenzó a darse cita en la enorme explanada donde estaban las caravanas, los coches de equipo, todo el marketing que arrastra la ronda ciclista a su paso por las carreteras patrias. La buena organización y la previsión acertada, marca de la casa siempre en Roquetas, permitió evitar aglomeraciones. Además, la ciudadanía también fue responsable y utilizó las mascarillas.

Los ciclistas, mecánicos, guardias civiles, patrocinadores... también participan en este circo. Son los primeros que saludan al público, principalmente a la cantera. No falta un gesto de agradecimiento, un pitido con la bocina que recuerda a los coches de coche, un “hasta luego y gracias” de los profesionales que se sienten en Almería como en casa. Muchos de ellos están acostumbrados a hacer la pretemporada en la provincia, principalmente por el levante o las sierras, por la tranquilidad que se respira en esta tierra. Pues se han dado cuenta de que el alboroto del público, necesario para que las piernas se engrasen y comiencen a rodar, se transforma en un remanso de paz cuando les toca descansar. A buen seguro que más de uno del pelotón de este año, escogerá Costa de Almería como destino de vacaciones. Como los cientos de turistas que les aplaudieron cuando se dio el pistoletazo de salida.

Unas gotas agua gordas de no más de un minuto cayeron tras la salida neutralizada. Todo acompañó, por suerte las nubes también querían ver la etapa y no dejaron a los rayos de sol achicharras a los presentes. El pelotón deja atrás la Urba, no sin melancolía, y entre aplausos se sumerge en el mar de plástico. En Almería siempre seréis bien recibidos. ¡Hasta la próxima!