Vuelve el verano de vóley gratis para los escolares con Unicaja Almería

Si el 2019/2020 fue el descubrimiento de la capacidad de adaptación y del sentido de la responsabilidad de los menores, este 2020/2021 ha supuesto la confirmación de ambos valores, y por eso se insiste en darles un premio. Así, se repite un verano más la iniciativa que el club ahorrador presentó y puso en marcha el año pasado, y lo hace incluso con mejores expectativas. El inicio del periodo estival que se avecina trae consigo menos incertidumbre que el pasado, cuando se decidió interrumpir, por precaución, la actividad que ya se había iniciado. Vista la mejora de la incidencia de la pandemia, así como el avance de la vacunación, Unicaja Costa de Almería invita a llenar las vacaciones escolares con la práctica del voleibol, gratis, sin compromiso de permanencia posterior en la cantera verde, si bien las puertas quedan abiertas.

Para ello se trabaja desde las oficinas del club, deseosos de dar un respiro a todas las familias que así lo deseen, cortando los últimos flecos de una actuación de apoyo social y de recompensa merecida a los auténticos protagonistas. “La evolución que ha seguido el curso escolar que está a punto de finalizar ha sido excelente, dentro de todas las dificultades e incógnitas que se le ponían enfrente al profesorado y a los equipos directivos de los centros”, ha dicho Antonio Rodríguez, “y mirando cara a cara a la pandemia, con una actitud magnífica de los niños y niñas y sus familias”, ha continuado el presidente, “se ha superado con ‘matrícula de honor’, alcanzando los objetivos propuestos de aprendizaje en las asignaturas regladas de los distintos niveles, pero también en el sentido cívico y el comportamiento social”, ha finalizado.

Todos los interesados pueden dirigirse a Unicaja Costa de Almería a través de sus diferentes formas de contacto, bien a través de las redes sociales oficiales del club, del teléfono 950 620730 en horario de oficina o el mail contacto@almeriavoley.es a cualquier hora y cualquier día. De este modo se les facilitará toda la información que necesiten al respecto de una actividad que se va a desarrollar sin interrupciones en el transcurso de todo el periodo estival, alternando la pista con la playa y dirigida a todos los niveles, bien para niños y niñas que quieran probar por primera vez esta modalidad deportiva, para los que tengan claro ya que desean iniciarse para darle continuidad, y para los avanzados. En ese sentido, se trata de una propuesta verde compatible con la militancia en otros clubes a lo largo de la temporada.

En ese sentido, desde la entidad ahorradora, tal y como se hizo el verano anterior, se ha precisado que es cierto esta acción forma parte del proyecto canterano, ya que se produce una integración de los interesados en las categorías inferiores, pero no se planifica con la intención de que sea una captación. Evidentemente, la opción posterior de ser un o una ‘miniverde’ está abierta, pero la participación en el verano de Unicaja Costa de Almería, cabe insistir en ello, no supone ningún compromiso a posteriori, una vez finalizado. La ‘familia verde’, en todo caso, sigue creciendo poco a poco, sin prisa y con respeto a las bases más sólidas de formación deportiva y de cultivo de valores y adquisición de hábitos de vida saludables, produciéndose en un buen número las incorporaciones a los distintos grupos de entrenamiento activos.

Los rostros más visibles volverán a ser de nuevo los del tándem formado por Paco López y Miguel Trujillo, pareja de entrenadores de las categorías inferiores con una trayectoria consolidada en el club. El primero agradece la oportunidad: “La verdad es que me elogia que Unicaja Costa de Almería vuelva a entrenar en verano y que yo esté dentro de este proyecto, por la confianza depositada en mí”. Para Paco, “lo bueno de entrenar en verano es que da igual el nivel que tengas, como si no sabes lo que es el voleibol; va a dar igual, porque los entrenamientos los adaptamos para todos y son personalizados, es decir, que logramos que los que no sepan, jueguen, y los que juegan ya, que sigan mejorando”. Además, habrá un periodo bonito que el entrenador pone en valor: “Cuando empiece el primer equipo, habrá contacto”.

Hay muchas anécdotas de esa relación entre las estrellas verdes de la Superliga y la cantera, si bien se va a intensificar mucho más en esta temporada, como que “se producen conversaciones en las que los chicos les consultan dudas, o incluso se ha dado el caso de que alguno se ha calzado las zapatillas de competición del jugador favorito”, todo en medio de algo que para él tiene un extraordinario valor: “Tenemos claro que en nuestras categorías inferiores es imposible tener mejor ambiente; los chicos que llevan bastante tiempo son excelentes personas y jugadores, y arropan a los nuevos cuando llegan, les ayudan en todo, incluso les corrigen, desde el punto de vista del compañerismo, sin faltas de respeto; no es vender a nuestros equipos, sino decir la realidad, y si no, que vengan una semana, prueben y lo comprobarán”.

Miguel Trujillo ha añadido que “este año se va a volver a plantear un verano diferente y esperemos que sin necesidad de parar, lleno de vóley y desde pista hasta playa, en el que tanto los niños y niñas que no lo han practicado nunca, como los que ya están jugando, vengan a aprender o a seguir mejorando, a divertirse, con el fin de seguir aumentando, temporada tras temporada, la gran familia que es este club”. Al periodo de vacaciones escolares se llega con el trasfondo de que, “poco a poco, se va consumando la reconstrucción en la que llevamos años trabajando, un ambiente único en el que daremos la bienvenida a todo aquel que esté interesado, haciendo ya desde el primer día que sienta que lleva con nosotros toda su vida, algo que aquí llevamos a rajatabla, porque sentirse como en casa es un tema primordial”.