Xavi: "El Almería defenderá algo más tras el 6-2"

El entrenador del Barcelona ha comparecido este sábado antes de visitar al Almería en la jornada dominicial. Xavi Hernández, admitió que le molestó quedar eliminado de la Liga Europa a manos del Manchester United, pero instó a sus futbolistas a pasar página y a "seguir compitiendo" en liga y Copa, los objetivos de la temporada. "La decepción más grande de la temporada fue la caída en Champions. Esta duele, pero tenemos la liga y la Copa. Para nosotros es esencial acabar bien la temporada. Tenemos que competir en liga y copa. Hay que seguir ganando títulos. Nos jode perder, pero hay que seguir compitiendo", aseguró el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería.

Pese a la eliminación europea, Xavi argumentó que el equipo tiene que centrarse "al 200%" en la liga y en la Copa, dos competiciones que, de ganarlas, sería, según subrayó, "una muy buena temporada" tras conquistar la Supercopa de España. Y, en este sentido, añadió: "En un club grande ya pasa a ser una muy buena temporada ganar la liga. Depende de nosotros y tenemos esta ilusión". El próximo reto de sus pupilos es sumar los tres puntos en casa del Almería, un rival "muy duro", dijo el técnico egarense, quien consideró que, después de su última derrota ante el Girona (6-2), los andaluces "defenderán algo más".

Para este encuentro, Xavi no podrá contar con Ansu Fati, con un golpe en la rodilla izquierda, que confía en que esté disponible para el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid del próximo jueves. Tampoco estará a disposición del técnico azulgrana Ousmane Dembélé, que afronta la cuenta atrás de su lesión: "Ya está con los recuperadores, está con muy buenas sensaciones. No está al cien por cien, pero está relativamente cerca de regresar con el grupo. No lo podemos forzar". Asimismo, elogió a Ferran Torres, de quien dijo que, tras firmar uno de sus mejores partidos ante el Cádiz, ha hecho "el clic" que necesitaba "para marcar diferencias".

Además, Xavi fue preguntado por las sensaciones de Robert Lewandowski tras caer eliminado en la Liga Europa: "Es consciente de que es un proyecto a medio largo plazo. Hemos hecho un cambio respecto al año pasado. Somos más competitivos y podemos ganar títulos". Por último, se refirió a cómo celebró la clasificación para los octavos de final de la competición europea Alejandro Garnacho, que en sus redes sociales colgó un mensaje en el que decía "pasa de ronda el equipo grande". "El jugador cuando está con tanta alegría le sale toda la rabia, las injusticias hacia su persona. Lo expresa cómo le sale. Falta un poco de empatía. Creo que hay que celebrarlo con tus compañeros y no hacer celebraciones para que se entienda como una provocación hacia el otro, pero cada uno le sale cómo le sale", zanjó.