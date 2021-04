Reza una frase de los inventores de este bendito deporte: “No scrum, no win”, que traducido viene a ser que sin melé no hay victoria. Pues una vez más un equipo de rugby dio fe de ello y URA se vió superado desde el minuto 1 por este factor decisivo.

Un parcial de 20-3 al descanso hizo imposible la remontada, el Pozuelo Rugby Unión se impuso en esta fase estática y sometió a los de Falu Quirelli sin dejarlos entrar en el partido. Con una touche muy mejorada por parte de URA no hubo bastante y las condiciones meteorológicas adversas no ayudaron al juego dinámico que propone el conjunto almeriense, llovió durante todo el partido y ese sin duda no es el entorno en el que URA juegue más cómodo.

Un ensayo del Pozuelo a los 14 minutos e indisciplinas cruzadas que beneficiaron al conjunto local con dos golpes de castigo, propiciaron que jugaran cómodos y tuvieran el control del partido en todo momento. En el minuto 20 el apertura almeriense Dani Pizarro que salía titular después de la lesión de Nacho de Luque en el partido ante Jaén, transformó un golpe de castigo y recortó levemente el marcador. Los problemas en la melé obligaron a Falu a realizar un cambio de talonero incluso antes del descanso, además se le unió una expulsión temporal del número 1 de URA, Sívori, que aún someterían más al conjunto almeriense. Un ensayo de castigo a favor del Pozuelo fue el resultado de esta deficiencia en la melé, toda una pena cuando parecía que URA estaba despertando.

En la segunda parte URA mejoró, pero no logró definir las jugadas. Con el campo muy mojado y con una defensa imponente del Pozuelo, las intenciones se quedaron en eso y cuando el físico falló llegaron los errores almerienses. El PRU logró dos ensayos más, que junto a un nuevo golpe de castigo cerró el partido con un 36-3 final.

La superioridad de Pozuelo en la melé fue capital en el desarrollo del partido y URA no pudo remontar una floja primera parte

El Pozuelo Rugby Unión se enfrentará en semifinales al Gernika y en la otra eliminatoria siguen adelante Hernani y La Vila, por lo que URA se despide de esta forma de esta temporada histórica.

URA ha realizado la mejor temporada de un equipo de Rugby en la historia de esta provincia, con un presupuesto ínfimo y en unas condiciones deficientes debido a la dichosa pandemia, pero se ha plantado en los cuartos de final para sorpresa de todos con una propuesta de juego vistosa e interesante, por lo que el futuro de esta entidad nacida en 2013 se antoja brillante.

Seguro que las oportunidades volverán a llegar, siempre lo hacen cuando se trabaja a destajo en el club en todas las categorías y secciones, tarde o temprano se logrará el sueño de jugar con los mejores en División de Honor. El club de bien seguro ya ha arrancado la preparación de la temporada 21-22, los cruzados nunca se cansan de mejorar, es la marca de la casa.