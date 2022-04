La acústica del Juegos Mediterráneos mejora notablemente con el cerramiento del anillo

Aparte de la lógica euforia desmedida de celebrar un gol en el tiempo de descuento que puede valer un ascenso, los aficionados de la UD Almería comentaban al término del encuentro ante el Sporting de Gijón la notable mejora en el aspecto acústico que se ha propiciado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos gracias a las obras de cerramiento del anillo exterior de la instalación, a las que le faltan muy poco por completarse.

Muchos eran los abonados y simpatizantes que coincidían al señalar que el himno a capella se había escuchado con mejor sonoridad que nunca. Unos se preguntaban si es porque cada vez un mayor número de seguidores olvidan el uso de mascarillas ahora que no son obligatorias y otros apuntaban directamente a las obras que siguen acometiéndose para remozar la infraestructura, que en su Fase I destina cerca de cinco millones de euros.

Buena parte de los presentes en el vibrante duelo ante el conjunto asturiano comentaba que el Estadio se está convirtiendo en una especie de pequeña Bombonera con ese retoque estético, mientras a los más osados les recordaba las imágenes de Anfield cuando la hinchada del Liverpool entona el You wil never walk alone.

La polémica sobre la calidad de los materiales empleados para realizar el cerramiento, una suerte de chapa recubierta de planchas para darle el característico color rojo, parecen quedarse atrás ante la nueva funcionalidad descubierta. El montaje y anclaje de cada uno de los paneles, todavía sin concluir al 100%, pasó además la semana pasada su primera prueba de fuego al soportar varias jornadas de viento huracanado de las que suelen ser habituales en la capital.