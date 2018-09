"La afición protege a este gran club"

-nueva aventura para José María Salmerón.

-Estoy muy contento con todo lo que me he encontrado aquí, hay una gran pasión por este club, tenemos casi nueve mil socios. Se siente lo que es el fúbol en esta ciudad, en el día a día. Ojalá podamos hacer una buena temporada.

-Mejor no han podido comenzar las cosas.

-Hemos hecho diecisiete fichajes, un equipo nuevo. Llevamos dos meses y medio trabajando de forma intensa para que el conjunto funcione bien. Gracias a Dios, hemos empezado bien, tenemos siete puntos de nueve y sólo podemos pensar en cada domingo.

-El Recre lleva muchos años al borde de la desaparición.

-El club ha pasado por muy malos momentos, es cierto que el Ayuntamiento accedió a pagar una cantidad muy importante a Hacienda. Es un club que está protegido por la afición y la ciudad.

-José María vuelve a estar en el candelero.

-Siempre he tenido propuestas, pero con los años quería buenos proyectos. Estuve un año y medio sin entrenar al volver de Fuenlabrada, pues no había nada que me sedujera, me volví un poco selectivo. Me llegó UCAM, con el ascenso a Segunda, el año pasado con el Murcia nos quedamos a las puertas y ahora al Recre, donde lo importante es trabajar para hacer las cosas bien. Mi pasión es el fútbol y dedicación no me va a faltar, eso lo aseguro.

-¿Cómo ve desde la distancia a la UDA?

-Me apena mucho que haya comenzado como siempre. Le deseo lo mejor, creo que es muy importante que el Almería siga como mínimo en Segunda División. Deseo que haga una buen temporada, hay una gran igualdad en la categoría y debe de saber sobreponerse a un inicio malo, que otros años ya le ha pasado factura.

-El Almería ha fichado jugadores que vienen de Segunda B, a los que usted se enfrentó el año pasado, pero se nota que le falta algún veterano.

-Siempre tiene que haber un equilibrio entre los que vienen de abajo y los futbolistas que ya están hechos. El equipo tiene que tener distintas cualidades para afrontar una competición tan complicada. Es el momento de tener tranquilidad e ir solventando los problemas iniciales que le han surgido para conseguir nuevamente el objetivo de la salvación.

-Esta temporada tiene doble enfrentamiento ante equipos almerienses: Almería B y CD El Ejido.

-Es muy bueno para Almería tener un equipo en Segunda y dos en Segunda B, además de los que siguen en Tercera. Cuantos más equipos haya en ligas superiores, mejor para la provincia. Tanto Ejido como Almería B han hecho buenas plantillas para cumplir sus objetivos: los celestes han confeccionado una gran plantilla para mejorar las clasificaciones de las últimas temporadas y los rojiblancos para no pasar apuros y surtir de jugadores al primer equipo.