Los aficionados del Poli El Ejido no podrán estar en Granada: los locales no venden entradas

El Polideportivo El Ejido afrontará una dura salida este domingo la campo del Recreativo Granada y lo hará sin el aliento de sus aficionados. Y no porque la afición celeste haya abandonado a su equipo, sino porque será de los pocos partidos del año, o el único, en el que los aficionados no puedan acudir debido a que el club local no pone entradas a la venta". Esto le parece "muy triste" al míster, Fran Alcoy, quien recuerda que "hemos sacado siete de nueve puntos en los tres últimos desplazamientos, donde nuestra afición se dejó notar mucho".

El entrenador confirmó las bajas por lesión de Gabi Ramos y Checa para el choque ante el filial del Granada CF, que también se presentará con algunas bajas, un equipo que "nos va a exigir mucho", según cree el entrenador celeste, quien espera que su escuadra muestre tan buen rendimiento como está mostrando lejos de Santo Domingo, después del nuevo varapalo que supuso en la pasada jornada no lograr ganarle al colista, Marchamalo, en casa.

EL RIVAL: "Será un partido contra un filial, bien clasificado y que está funcionando a un nivel alto, como demuestra su clasificación. Describir a un filial es lo mismo siempre: joven, rápido, atrevido, talentoso. Jugadores de esa plantilla están jugando titulares en Primera y sabemos lo que nos vamos a encontrar, un equipo que te va a exigir mucho y que si les dejas jugar cómodos te pueden hacer un descosido".

"Nos vamos a encontrar un terreno de juego en muy buenas condiciones, que eso creo que es una de las claves para que a nosotros en casa se nos atasquen muchos partidos"

ATASCADOS EN CASA: "Todos los puntos valen igual, pero es cierto que si pudiera elegir, prefiero sacarlos en mi casa con mi afición. Es curioso que los consigas fuera, donde todo es más complicado en teoría. Nos vamos a encontrar un terreno de juego en muy buenas condiciones, que eso creo que es una de las claves para que a nosotros en casa se nos atasquen muchos partidos, y llevamos la intención de seguir haciendo las cosas de la misma forma, sabiendo de la dificultad que tiene siempre jugar fuera".

NO HABRÁ AFICIÓN: "Que no puedan estar los aficionados porque el rival no pone entradas a la venta me parece triste. En los últimos partidos que hemos jugado fuera hemos recibido su aliento y ha sido vital para que el equipo sacara siete puntos de nueve posibles, se dejaron notar mucho y entendíamos que en el desplazamiento más cercano que tenemos este año no puedan estar, lo siento mucho e intentaremos brindarles un triunfo y que lo disfruten desde la lejanía".

BAJAS RECREATIVO: "Cuando faltan jugadores siempre un equipo está mermado, pero en ese aspecto los filiales son equipos en los que juegan todos, que distribuyen minutos; yo he estado cinco años en filiales y sé que son equipos imprevisibles, no sabes qué alineación te van a sacar nunca, con chicos de un nivel muy parejo todos y al final casi todos acaban jugando los mismos minutos. Lo que quieren es demostrar para que el primer equipo se fijen en ellos, les da igual la clasificación; y este equipo de momento está funcionando bien. Ellos tienen bajas, pero nosotros también, porque ni Gabi Ramos ni Checa podrán estar por lesión, que son dos bajas importantísimas".

IGUALDAD LIGA: "Todos los rivales son difíciles, da igual la clasificación. Te viene un equipo de abajo como el otro día y al final ves el partido y si no sabes el rival que tienes enfrente no notas diferencia con otros que han pasado por aquí de la parte alta. Esta categoría es de detalles, de controlar lo controlable, hacer bien lo básico, la concentración, los conceptos defensivos, y el equipo que hace eso compite y puntúa. Lo he dicho muchas veces, no hay equipos que te desborden o te desarmen. Normalmente te encuentras con equipo profesionales, que te conocen, que te tienen estudiado, corren igual que tú y a partir de ahí el partido será para estar acertado en pequeños detalles".

SERGIO PÉREZ: "Es un jugador con muchas condiciones y que ojalá sea el momento para que explote, estos tres goles le dan moral, autoestima, confianza y ojalá siga esa racha. Al final el domingo tiene otro examen, en el fútbol se juzga lo último siempre, no lo que has hecho, y a todos nos valoraréis por lo que hagamos el domingo".

CÉSPED: "Estamos ilusionados de ver cómo va evolucionando, ya se ve que va saliendo hierba. Vamos a ver en estos días hasta la llegada del Intercity que no se va a pisar el campo y poder tenerlo en unas condiciones correctas para practicar fútbol y poder plantear cosas lógicas. Tenemos un problema muy grave con el campo, tanto en entrenamientos, que no salen nada de lo que trabajas porque le campo no lo permite y después en un partido, en el momento en que necesitas algo distinto a lo que sea jugar directo tienes muchos problemas. Siempre quiero un buen campo para jugar, eso no significa que vayas a ganar, pero lo que está claro es que al final el campo, que salte bien el balón es necesario, y no lo estamos teniendo. El otro día el segundo gol es porque le salta mal a Lucho, perdemos el balón y te hacen un gol. Creo que va a mejorar y es importante, que al menos esté como el año pasado, que no es que fuera una alfombra, pero se podía jugar perfectamente al fútbol".