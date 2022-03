El del Águilas será "el partido más importante de la temporada" para el Pulpileño, cree Sebas López

El partido que medirá este domingo (18:00) en el estadio San Miguel al Atlético Pulpileño ante el Águilas es calificado por el entrenador del equipo rojinegro, Sebas López, como "el más importante de la temporada", por lo mucho que hay en juego ante una escuadra vecina y frente a la que se protagonizará una especie de derbi local. dada la cercanía entre ambas localidades.

El encuentro, además, tendrá especial morbo por el hecho de que el club presidido por Alfonso García se llevó a dos de los futbolistas más importantes del cuadro almeriense en el mercado invernal, tanto Cristo García (máximo goleador) como Cristo Martín, abonando sus respectivas cláusulas de rescisión. La jugada, por el momento, no le ha salido bien a los murcianos, que desde entonces no han reaccionado y permanecen en posición de descenso. No obstante, no fue el único movimiento entre ambos clubes, pues en el Pulpileñ desembarcó Barrenetxea procedente del equipo murciano.

Es esta circunstancia, la calidad de rival 'directísimo' del Águilas, lo que realmente confiere al partido una importancia capital, y no tanto la cercanía de las dos localidades o los intercambios de jugadores durante la campaña. El Pulpileño asestaría un duro golpe al Águilas en el caso de lograr la victoria y lo dejaría muy tocado, amén del salto que podría suponer para el equipo de Sebas López encadenar el segundo triunfo seguido tras haber ganado el pasado domingo en Melilla (0-1). Al hilo, los rojinegros son actualmente undécimos con 31 puntos, lo que significa que cuentan con cuatro más que el Águilas, a falta de nueve jornadas. El equipo de Stankovic lleva muchas semanas en zona de descenso y sólo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos, aunque llegará al San Migueldespués de tres jornada sin perder.

"Este es el partido, ha llegado el momento en el que tenemos que hablar en el campo, sobre todo por esa afición que nos apoya siempre; en este partido tienen que seguir ayudándonos, nos tienen que mepujar cuando lleguen momentos difíciles, que llegarán", expresa el entrenador del Pulpileño, quien es consciente de que la temporada ha entrado en su momento decisivo: "La victoria ante el Melilla nos dio ese colchón y oxígeno que necesitábamos, pero hay que seguir, necesitamos sacar estos tres puntos como podamos y salir un poco más de la posición que ocupamos".

"Necesitamos salir de abajo, que el grupo siga creyendo en lo que se está trabajando, si ganáramos nos daría mucha confianza por encadenar dos victorias seguidas y sobre todo por esa deuda que tenemos en casa, donde necesitamos ser mucho más regulares y aprender de los errores, no podemos dejar escapar más puntos aquí cuando además muchas veces somos nosotros los responsables".

El míster considera que el partido "será un partido muy difícil, ante un rival que se reforzó en todas sus líneas además de lo que ya tenía" y piensa que la clave será "estar muy concentrados, intentar rozar la perfección en muchas facetas del juego, será un partido que se hará largo, hay mucho en juego y necesitamos mostrar un nivel altísimo, seguir en el nivel que estamos, porque creo que estamos en buen momento; hay que ser contundentes en las a´reas y mostrar el nivel del otro día en Melilla en el aspecto defensivo".