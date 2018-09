Y ahora, a repetir fuera de casa

Todo ha cambiado en una semana en la Unión Deportiva Almería. La victoria del pasado domingo ante el Zaragoza ha llenado de ilusión y moral la mochila de los jugadores que esperan alargar la buena racha de resultados pasado mañana en un estadio que no se da nada bien, Los Pajaritos de Soria. Los rojiblancos nunca han sido capaces de vencer al Numancia ante su público, pero ahora los de Fran Fernández llegran crecidos y lo van a intentar por todos los medios.

En la mañana de ayer pasó por la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos uno de los jugadores que ha sorprendido a propios y extraños, por el buen rendimiento demostrado en las dos últimas jornadas de Liga. De hecho, los partidos ante Málaga y Zaragoza le han valido para ganarse la titularidad, dado que fue el sostén en el centro del campo del conjunto rojiblanco: Yan Eteki. El camerunés ve que este domingo se pueden sumar los primeros puntos de la temporada fuera de casa, aunque fácil no va a ser. "En casa estamos demostrando que somos fuertes, pero fuera nos está costando un poco más. Ahora que venimos de dos triunfos, saldremos a Soria a por todas, a por el partido. Queremos los puntos y lo vamos a demostrar, no nos vamos a meter atrás a esperar al rival", indica el centrocampista con mucho respeto por un rival que siempre se muestra poderoso ante su afición: "Los Pajaritos es un campo complicado, siempre lo fue, pero nosotros creemos en el triunfo porque disponemos de las piezas necesarias. Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de jugar".

En las declaraciones postpartido del pasado domingo, el presidente Alfonso García apuntaba que había jugadores rojiblancos que todavía no estaban a tope, puesto que no habían hecho pretemporada por estar en el mercado. Es el caso del centrocampista camerunés. "Me encuentro bien, pero no al 100% físicamente al no haber hecho el trabajo de verano con mis compañeros". A base de minutos y de victorias, todas las piezas van encajando en su sitio: "Desde que llegué me siento cómodo e ilusionado con el vestuario que hay. Las victorias nos hacían falta para darnos un empujón en una categoría donde el estado de ánimo hace mucho".

Aunque muchos jugadores prefieren no hablar de los árbitros, Eteki sí que lo hizo desde el respeto. El futbolista quiere dejar bien claro que pese a ir fuerte al rival, nunca entra a lesionar a ningún rival. "Los árbitros muchas veces son más estrictos conmigo porque voy fuerte a por el balón y parece que voy a hacer daño, cuando no es así. Ellos hacen su trabajo y yo el mío", el trabajo que le pide Fran Fernández, quien más apostó por él: "Me pide que sea yo mismo, que las ayudas en el campo sean mutuas. Si fallo no venirme abajo, animar al compañero y, sobre todo, ser un equipo".