El alcalde apoya al Poli Almería en su derecho a jugar en Tercera

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido hoy al Poli Almería en lo que tenía que ser un momento de alegría por el ascenso a la Tercera División y que se ha convertido en un acto de reivindicación. El alcalde ha expresado de forma clara que “a nadie se le pase por la cabeza quitarle al Poli en los despachos lo que el Poli ha conseguido en los terrenos de juego. Yo he tenido la oportunidad de acompañarles en algunos de los partidos en la temporada, y he comprobado el calor, cariño y ambiente familiar que se respira en las gradas cuando ellos juegan”. Esta frase la completa aseverando que “soy perfectamente consciente que estos jugadores, que nos son profesionales, han sufrido mucho para lograr el ascenso. Por eso, la noticia que conocimos la semana pasada de ese intento de no concederles administrativamente el ascenso no podemos tolerarlo”.

De todas formas, el alcalde confía en que se resuelva de forma positiva para el Poli Almería. Así lo expresa también el presidente del club, Joaquín García ‘Kino’: “Estamos convencidos de que la situación administrativa que tenemos finalizará sin ningún problema y mantendremos la plaza en Tercera División”. El problema surge de un comunicado de la RFEF, donde informa a Guadix y Huétor Vega que seguirán en Tercera División, a pesar de haber descendido, en detrimento, entre otros, del Poli Almería, que ascendió la pasada campaña. Ahora, están en negociaciones, y el alcalde ha querido expresar “el apoyo institucional del Ayuntamiento de Almería”.

En la reunión celebrada hoy en Alcaldía, también han hablado sobre el estadio, abriendo Ramón Fernández-Pacheco la puerta a estudiar sus peticiones. “Nos hemos puesto a su disposición para que usen instalaciones municipales, para que la afición disfrute de los encuentros cómodamente, así como los medios de comunicación puedan realizar su trabajo de forma óptima, y enseñar la mejor imagen de Almería. Acudirán a la ciudad equipos, muchos de ellos con un gran nombre, y el Poli debe ofrecer la mejor cara, tiene que demostrar que la ciudad está con ellos, y con este encuentro lo escenificamos”. El presidente del Poli Almería ha dado las gracias “al alcalde y al concejal de Deportes, Juanjo Segura, por recibirnos y apoyarnos”.