Alcanzar los 40 puntos, objetivo del Poli El Ejido en su visita a Mancha Real

Como ya sucediera el domingo pasado con la visita del Águilas al estadio Santo Domingo, el Polideportivo El Ejido saltará este sábado (17:00) al césped de La Juventud de Mancha Real para medirse al equipo que justo inicia la zona de descenso directo. La pasada semana la cosa no pudo ir mejor para los hombres de Fran Alcoy, que con su triunfo ante los murcianos dieron un paso de gigante para acercarse a la permanencia, que comienza a estar muy cerca una vez que se llega a la barrera de los 40 puntos.

Con 37 en el casillero y cuatro de renta sobre los jienenses, una victoria significaría, en efecto, comenzar a alejar de forma casi definitiva cualquier fantasma de descenso esta temporada. Sin embargo, la trascendencia de estos partidos radica en que, si se da el resultado contrario, el paso también es considerable, pero hacia atrás, pues significaría volver a estar demasiado cerca de la zona roja como para poder respirar tranquilos. Tras este choque, quedarán cinco partidos por delante para finalizar la liga.

Será un choque en el que, según el míster Fran Alcoy, que califica el partido como "vital", también influirán otros factores, como las dimensiones y la superficie del campo de juego. "Es cierto que fuímos a Socuéllamos, nos adaptamos y ganamos, y lo mismo sucedió en Pulpí, pero es que el campo del Mancha Real es todavía más pequeño, y eso siempre beneficia más al equipo que quiere defender, y no al que quiere jugar", asegura el entrenados celeste, en relación a las características de sus futbolistas y la dificultad de puntuar en campos análogos. No obstante, el valenciano reconoce que "posiblemente al propio Mancha Real tampoco le beneficia su campo, ya que es un equipo 'jugón', que le gusta hacer un fútbol combinativo".

Allyson, por lesión, y Checa y Óscar por sanción serán bajas seguras para el encuentro, al que tendrán muy difícil llegar para ser titulares Neto, Jorge García y Sergio Pérez. Se trata de futbolistas importantes que obligarán al míster a hacer cambios para intentar presentar el equipo más competitivo posible. De hecho, los dos delanteros estarán ausentes y podrían contar con minutos o bien Passarino u otros poco habituales como Llorente o Roberto.

La dinámica del Poli es buena en las últimas semanas, gracias a un buen momento de juego y confianza. Normalmente los celestes están siendo muy competitivos juegue quien juegue, y siguen siendo muy peligrosos a domicilio para cualquier rival, aunque también, obviamente, vulnerables. De hecho, perdieron en sus dos últimas salidas, ante Hércules y Melilla, en ambas ocasiones por 2-0.

En cuanto al Mancha Real, acumula tres jornadas sin perder, con una victoria (en Socuéllamos) y dos empates consecutivos (ante At. Levante y At. Pulpileño), lo que, unido a una nefasta serie de cinco derrotas seguidas justo antes, le ha hecho caer hasta el puesto de descenso, con los mismos puntos que la escuadra que ocupa la posición de promoción de permanencia (At. Levante).

En el average particular por el momento es el equipo jienense el que tiene ventaja, ya que en la primera vuelta lograron llevarse la victoria del Santo Domingo (0-1).