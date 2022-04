Alcoy: "Tenemos que ganar, aunque sea a melonazos"

El Polideportivo El Ejido afrontará este domingo en la localidad castellano-manchega (Guadalajara) de Marchamalo "un partido trascendental para nosotros", según su entrenador, Fran Alcoy, quien espera que "San Marcos nos ayude a sumar los tres puntos y dar un paso importante en cuanto al objetivo de la salvación".

A estas alturas, el míster no quiere oír hablar de buen juego o sensaciones positivas: "El camino es ganar, ahora hay que ganar. Las sensaciones, el buen juego que tuvimos en el partido tal o cual dan igual, hay que ganar. Como sea. Si es a melonazos, a melonazos; si puede ser jugando al fútbol bien, como lo intentamos hacer, pues bien, pero el camino no es otro que ganar".

"Hay que ir con mucha concentración y valentía. Juntar corazón con cabeza, pensar el partido bien, trabajarlo y saber que no te puedes equivocar a estas alturas de temporada"

Las dos derrotas consecutivas ante el Mancha Real y el Toledo han lastrado al equipo celeste hasta que se ha inmiscuido de nuevo en la lucha por la permanencia. De hecho, forma parte de un quíntuple empate a 37 puntos que, aunque lo mantiene en zona de permanencia, no le da ningún colchón de puntos de margen, ya que hasta dos de los equipos con los que está empatado se encuentran o en descenso (Socuéllamos) o en promoción (Águilas), a falta de cuatro jornadas para el final.

Los buenos números recientes del Marchamalo, además, avalan la dificultad del partido para el técnico, que recuerda que "en sus tres últimos partidos en casa le han ganado al Pulpileño (1-0), le han ganado al Alzira (4-3) y el Intercity, líder, que iba ganando 2-0, no fue capaz de ganar; han ganado en Granada, en Mancha Real... han sumado muchos puntos y están compitiendo bien". Tienen poco margen de fallo, "eso está claro, y el domingo es su última opción porque si no ganan el partido pueden incluso descender matemáticamente, así que vamos a encontrarnos un equipo muy mejorado, que hace las cosas muy bien últimamente", entiende Alcoy.

Seis victorias en 11 partidos

Y es que los números del Marchamalo en los tres últimos meses no son una broma. De sus últimas 11 comparecencias, consiguió seis victorias y un empate, por solo cuatro derrotas, unos guarismos impropios de un equipo que lleva todo el curso en la zona de descenso y que, de hecho, es un firme candidato a perder la categoría. Si sólo computaran los últimos once partidos, no obstante, el equipo de la provincia de Gualajara estaría actualmente en puesto de play off, cuarto, tras haber sumado 19 de 33 puntos.

De hecho, "a nosotros nos complicaron la vida en la primera vuelta, nos adelantamos dos veces y no pudimos ganar el partido", recuerda el entrenador del Poli El Ejido. Alcoy añade que el del Marchamalo "es un campo pequeño, con un ambiente muy favorable a ellos y vamos a encontrar un partido muy complicado", por lo que subraya que "hay que ir con mucha concentración y valentía. Juntar corazón con cabeza, pensar el partido bien, trabajarlo y saber que no te puedes equivocar a estas alturas de temporada".

El mensaje, finalmente, es que "hay que ir a ganar, y que yo lo diga no significa que al rival lo menosprecie, es un rival que compite muy bien, optimizado y que está puntuando mucho, pero si queremos no estar las tres últimas jornadas con la soga al cuello y mirando otros marcadores, tenemos que ganar el partido".