Alcoy: "Todavía queda mucho que sufrir"

Suplencia de Godino

"Se han juntado varias cosas: la decisión técnica, porque ves que tienes un portero de buen nivel y que no está jugando, aunque Godino no tiene culpa de nada de lo que aconteció en los partidos previos, simplemente al final cuando las cosas no salen el entrenador tiene que agitar el árbol; y además es que también tuvo una desgracia el viernes, un accidente doméstico con ocho puntos en el codo. No estaba en buenas condiciones físicas, le molestaba el brazo entrenando y se valoró todo, decidimos que entrara Adrián y el chico respondió".