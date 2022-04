Alcoy: "Las tuvimos de todos los colores para sentenciar al Marchamalo"

Fran Alcoy no pudo ocultar su decepción después de un nuevo tropiezo, que supone la tercera derrota consecutiva de un Polideportivo El Ejido que se ha complicado la existencia cuando tenía la permanencia a un paso. Después de ir ganando por 1-2 en el campo del Marchamalo, al que podría haber eliminado de la pelea por la salvación, vio cómo los locales no solo les igualaban el partido, sino que terminaron goleando por 4-2 y mandando a los celestes al puesto de promoción de permanencia, a falta de tres fechas para acabar. El míster del Poli asegura que "tuvimos ocasiones de todos los colores con el 1-2 para haber sentenciado" y reconoce que "algo está fallando en el equipo".

"Después de que se nos adelantaran en una transición, nosotros le dimos la vuelta al partido y lo controlamos, tuvimos ocasiones de todos los colores y de todas las formas para sentenciar con el 1-2, delante de la portería, debajo de los palos, de cabeza... no lo hicimos y cuando perdonas ya se sabe, al final acabamos perdiendo", explica el entrenador, quien considera que "es un resultado que por mucho que hayas fallado, no puedes tener, no puedes encajar esos goles, fallamos ocasiones pero si no las marcas no puedes perder la ventaja que llevas, pero fuimos tiernos, no cuidamos bien sus transiciones".

"Algo no hacemos bien cuando has tenido dos partidos para salvar la categoría y los has perdido los dos, eso nos lo tenemos que hacer ver todos, sentarnos y verlo con tranquilidad"

Alcoy es contundente y sincero al asegurar que "tenemos que cambiar cosas, desde el entrenador hasta los jugadores, algo no hacemos bien cuando has tenido dos partidos para salvar la categoría y los has perdido los dos, eso nos lo tenemos que hacer ver todos, sentarnos y verlo con tranquilidad".

"Irse a 40 puntos era muy importante, y no puede ser que vayas ganando 1-2 a falta de 20 minutos y acabes perdiendo por 4-2. Algo no está bien, todos tenemos que mirarnos al ombligo y saber que las cosas no son así", reitera el míster valenciano.

El Poli El Ejido perdonó y, según su entrenador, dejó a su rival "vivo, y cuando marcaron el 2-2 el jugador se vuelve loco, ahí deberíamos haber tenido más tranquilidad y si no puedes ganar, no lo pierdas. El partido lo controlamos bien a partir del minuto 15, fuimos dominadores, con un montón de ocasiones muy claras, groseras, y no las marcamos".

Así, después de que "en dos partidos hemos podido fallar 25 ocasiones de gol", el equipo ha caído al puesto de promoción de permanencia tras tres derrotas consecutivas, y a falta de tres jornadas para el final. Permanece con 37 puntos, al igual que casi todos sus rivales, ya que antes de la jornada formaba parte de un quíntuple empate y ahora es una cuádruple igualada, de la que forman parte, además, el Socuéllamos (descenso), el Atlético Levante y el Mancha Real (ambos salvados). Se ha 'escapado' el Águilas, ubicado con 38 tras lograr empatar en su campo ante el Hércules.