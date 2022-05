El Almería B vive su propio sueño del ascenso

Noventa, o tal vez ciento veinte, son los minutos que separan al Almería B de quedarse con la miel en los labios o, como espera toda la Almería futbolera, de conseguir el ascenso a Segunda RFEF en lo que sin duda sería un día histórico para el fútbol indálico, ya que se sumaría al ascenso del primer equipo, que ese sí es prácticamente seguro que se produzca este sábado.

Para elllo, los chicos de Óscar Fernández, que han emprendido rumbo a Madrid en la mañana de este viernes, se tienen que deshacer del Utebo FC (sábado, 19:00 horas), escuadra zaragozana que quedó segunda en el grupo aragonés de Tercera, apenas a un punto del filial del Zaragoza, que fue el conjunto que ascendió directamente por su condición de campeón.

De hecho, el Utebo entró como líder en el tramo final de la Liga, y perdió esta condición a falta de tres jornadas, tras empatar. Su dinámica de resultados, además, impone, ya que puede presumir de llegar a este partido después de cinco victorias consecutivas y tras acumular 15 jornadas seguidas sin perder.

El hecho de que el filial del Almería quedara cuarto en su liga permitiría al Utebo ascender en el caso de que el partido llegara igualado al final de los 90' y el desempate no se deshiciera en los 30 extra de la prórroga. Este escenario, no obstante, no preocupa en exceso en el seno del equipo almeriense, que fue capaz de sobreponerse a la misma circunstancia en los dos encuentros previos que les condujeron hasta aquí, cuando eliminó al Marbella, con prórroga, y al Huétor Tájar.

Más de un centenar de personas apoyarán al Almería B en la grada, aunque en su gran mayoría se trata de familiares y amigos de la plantilla. Los propios jugadores han adquirido las entradas y se las han regalado a su círculo más íntimo, que los apoyarán con todo en Madrid. La fiesta del ascenso 'grande' impide que se haya organizado un desplazamiento de seguidores hasta la capital de España, que sin duda se habría nutrido con varias decenas de hinchas en el caso de que el primer equipo no tuviera, justamente este sábado, su cita con el regreso a la Primera División.

Serán más los aficionados del Utebo que acompañen a los maños, pues son ya cinco los autobuses que tienen completos en el municipio zaragozano, además de desplazamientos en vehículos particulares, por lo que se puede rozar el medio millar de seguidores del Utebo en las gradas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El ambiente en Utebo es de comunión total con su equipo, que acumula muchos años en Tercera y ven el ascenso más cerca que nunca.

Óscar Fernández saldrá con todo y lo más probable es que repita el mismo once inicial que ya alineó tanto ante el Marbella, como frente al Huétor Tájar.

El encuentro arrancará este sábado a partir de las 19:00 horas, será arbitrado por un coleguiado gallego y podrá ser seguido en directo por streaming a través de los medios oficiales de la Federación Andaluza de Fútbol. En concreto, se retransmitirá desde la web www.rfaf.es.