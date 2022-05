El Almería no hizo pleno en la primera vuelta ante sus cuatro rivales restantes

A la Unión Deportiva Almería podría valerle con repetir los resultados que cosechó en la primera vuelta del campeonato ante los cuatro rivales contra los que tiene todavía que jugar, pero ni mucho menos podría estar seguro de alcanzar una de las dos plazas de ascenso directo, ya que de ser así, se dejaría por el camino tres de los 12 puntos en juego.

Pese a que todos los rivales que le ofrece el calendario son de la zona media baja, algunos ubicados en puesto de descenso o incluso ya descendido, el equipo de Rubi pinchó ante el Amorebieta, un traspié que podría resultar fatal en el contexto actuyal, con solo dos plazas para tres equipos que están en un pañuelo.

El enfrentamiento directo que vivirán la próxima jornada el Éibar y el Real Valladolid obviamente será positivo para los intereses indálicos pase lo que pase, aunque en el ánimo del vestuario no cabe otro pensamiento que no sea sumar los 12 puntos en juego, pues de esta forma no tendrían que depender de ningún otro marcador y se asegurarían el ascenso.

Pese a que Curro se adelantó nada más comenzar el partido en Amorebieta, los vascos lograron darle la vuelta al marcador en el choque de la primera vuelta liguera

El calendario marca que el próximo partido sea precisamente ante el único verdugo de sus cuatro rivales restantes, un Amorebieta que llegará al Juegos del Mediterráneo extremadamente necesitado, pues ocupa la primera de las plazas de descenso, a cuatro puntos del Málaga, que es el equipo que marca la permanencia. Sin embargo, su situación es mejor que la pasada semana, ya que ha logrado recortar tres puntos tras esta jornada, merced a su triunfo frente al Fuenlabrada (2-1).

El partido de la primera vuelta supuso la primera derrota del curso para el Almería. Teniendo en cuenta que las dos vueltas del campeonato no son simétricas, el choque se jugó en la jornada 3, y lo cierto es que comenzó muy bien para el equipo de Rubi, que se adelantó en el minuto 3 con un gol de Curro. Sin embargo, el Amorebieta igualaba pronto por mediación de Íker Bilbao (15’), mientras que anotaba el mazazo del 2-1 en el tramo final, gracias a Obieta (86’).

Real Sociedad B, Alcorcón y Leganés, por este orden, serán los otros tres rivales para certificar el ascenso, y en los tres casos el Almería ganó en la primera vuelta. A la Real Sociedad le ganó en la jornada 11 (3-1) con goles de Lazo (4’), Sadiq (75’) y Pozo (87’), aunque le costó cerrar el partido, que fue igualado la mayoría del tiempo.

El penúltimo duelo será en casa ante el Alcorcón, colista y frente al equipo que más holgadamente ha ganado el Almería este año (0-4). Lo hizo en la fecha 6 con tantos de Sadiq (2), Pozo y uno en propia puerta.

El último encuentro del campeonato, donde muy posiblemente el Almería se juegue el ascenso directo (si no es así, es porque ya habría subido matemáticamente) se disputará en el estadio Butarque del Leganés, una escuadra que también sucumbió ante los de Rubi en la primera vuelta. En aquella ocasión la incertidumbre se mantuvo hasta el final y el triunfo fue por la mínima, gracias a un gol de Portillo a la media hora del partido.