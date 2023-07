Quien paga, manda

En mi anterior artículo aludí a la venta clave de El Bilal que, una vez certificada con creces, debe servir como punta de lanza de los refuerzos que a buen seguro arribarán por estos lares. En referencia a lo expuesto y a que la plantilla se encuentra inmersa en plena pretemporada, no sería justo que a las primeras de cambio se lanzara más de uno a degüello en cuanto ha llegado el primer resultado e imagen negativa, en este caso ante el Málaga, con un equipo plagado de jugadores, en diferentes fases del choque, que no serán de la partida en la actual temporada. Vamos, como si a la mayoría de clubes no les pasara lo mismo en estas fechas.

También a veces la excesiva carga de trabajo de la mañana influye decisivamente en la disputa del bolo correspondiente a la tarde. Por eso, no estaría de más que se aprendiera a interpretar las pretemporadas y se echara la vista atrás, por ejemplo hace justo un año, cuando tras una decepcionante pretemporada, plagada según muchos de jugadores de Segunda (pese a que aprobaron el examen de ingreso en Primera como campeones), se iba al encuentro inaugural ante el Real Madrid con el temor por un posible resultado escandaloso en clave negativa para los intereses rojiblancos.

Para sorpresa de todos, no solo se compitió, sino que el Real Madrid acabó pidiendo la hora en los minutos finales. Tomemos nota de una vez. A partir de ahora deben ir cerrándose las negociaciones, pero más vale esperar por las primeras opciones, pese a que la liga haya comenzado, porque tirar de las segundas o terceras elecciones en la terna de cada demarcación no sería lo recomendable. Da la impresión de que la UDA suspira por el guardameta argentino del Cádiz Conan Ledesma.

Las negociaciones con el entorno cadista parecen complicadas, pese al deseo del jugador, y la mayoría opina que la cantidad exigida por el Cádiz es temeraria para un portero, y más si tiene 30 años. Un servidor opina lo contrario, porque aparte de ser un extraordinario arquero, Ledesma está en un periodo perfecto para la madurez de un guardameta, y si la UDA logra ficharlo ahí hay portero para no menos de cinco años.

Como comenta Vicente Moreno, el equipo directivo rojiblanco conoce sus preferencias, en espera de que todas ellas lleguen más temprano que tarde, pero como indiqué siempre en espera de las primeras opciones. No hace falta ser Einstein para saber de la falta de otro centrocampista que cubra la marcha de Portillo, del mismo sustituto de El Bilal e incluso de los más que probables descartes que casi todos tenemos en mente, amén de las ventas que aún quedan por realizar que lógicamente también serán sustituidas. Veremos a ver cómo quedará la plantilla el próximo uno de septiembre, pero me da que muy bien. Mientras, se aproximan varios encuentros en el Power Horse Stadium, un amistoso y los de liga, para ver in situ la referida evolución del plantel.

Y remarco, Power Horse Stadium, porque me daña a la vista y al oído ver escrito y escuchar Estadio Mediterráneo, cuando un patrocinador está pagando religiosamente en beneficio de nuestro club para que su nombre sea escrito y escuchado, tal y como acontece en otros clubes del mundo. Como publicista que soy, el marketing es sagrado, y el cliente que paga merece todo el respeto, como cuando un inquilino paga por una casa en alquiler. Me parece una falta de respeto, y más si viene de un profesional, que se omita la denominación actual del estadio. Quien paga, manda.