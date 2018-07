Un almeriense en Kirguistán

El almeriense Francisco Montoya será el único español que participará en la carrera de ultrafondo Silk Road Mountain Race, una prueba de supervivencia de 1.700 kilómetros que se llevará a cabo en Kirguistán, país de Asia Central que limita con China, Kazajistán y Uzbekistán.

Su aventura contará con el apoyo de Almería 2019, en su intento de mostrar las bondades de la ciudad a todo el mundo, visualmente a través del vestuario deportivo del ciclista y también retransmitiendo la experiencia en las redes sociales.

Carolina Lafita, concejala de Promoción de la Ciudad, explicaba en la presentación del reto de Francisco Montoya que "cuando nos presentó el proyecto nos pareció una idea original de seguir dando a conocer la candidatura y esta vez a través del deporte y la aventura".

Francisco Montoya confesaba que "siempre me han gustado los viajes de aventura, donde tienes que llevar la casa a cuestas, pero cuando envié la solicitud no pensé que me admitirían. Y he sido el único español que participará".

Es una prueba dura por el recorrido y el paisaje donde se desarrollará. "Es una de las carreras de bicicleta de montaña más extremas del mundo. La organización te da un mapa con la ruta y tienes quince días para recorrer los 1.700 kilómetros, Será complicado el recorrido, el alojamiento el avituallamiento, si por ejemplo un compañero tiene problemas técnicos no puedes ayudarle... Es de autrosupervivencia".

Al viaje acude con su bicicleta de montaña, una serie de alforjas donde lleva todo lo necesario y toda la ilusión del mundo para llegar a la meta y transmitir las bondades del proyecto de Almería 2019.