Como un amistoso cualquiera para Molo

Se marchó de su tierra con 21 años al no disponer de la oportunidad que bien hubiese merecido para seguir defendiendo los colores de la UD Almería. Vistió la elástica de los filiales de Villarreal y Osasuna, las del Guijuelo. Lleida, Lorca y, bajo la dirección de su paisano José María Salmerón, la del Murcia la pasada campaña, Ahora, más de una década después, y tras haber superado numerosas adversidades, en lo que a lesiones graves se refiere, el central almeriense Manuel Jesús Casas, conocido por todos como Molo, sigue dando guerra en los terrenos de juego y está a menos de 24 horas de medirse por segunda vez en su trayectoria deportiva al primer equipo del Almería, conjunto con el que tuvo sus minutos de la mano de Paco Flores. Ya pudo hacerlo el pasado verano, en un amistoso también, siendo futbolista de un Lorca con el que no tuvo esa suerte en la competición liguera en Segunda División, al estar en el banquillo. Ahora, el zaguero lo hará vistiendo el celeste del máximo rival provincial de la entidad rojiblanca.

El almeriense afirma con rotundidad que esta cita no tiene nada de especial en lo personal, "es un partido más para seguir con la preparación y ante un buen equipo que seguro que nos exigirá dar nuestra mejor versión". Sobre su estancia en el club de Pierre Mevy, asegura que "estoy encantado en El Ejido porque me he encontrado un club con muchas ganas de hacer las cosas muy bien y con el objetivo de crecer. Hay mucha ambición, con gente muy humilde y trabajadora, por lo que estoy muy feliz. Voy a intentar poner mi granito de arena para lograr los objetivos". También valora que "después de trece años dando vueltas por toda España imagínate lo contento que estoy en mi casa, en mi tierra... porque han sido muchos años fuera de Almería". Pese a que lleva relativamente muy poco tiempo en Santo Domingo, "en Lleida estuve cuatro temporadas y aquí la verdad es que llevo poco pero estoy recibiendo un cariño muy grande, lo daré todo para que la afición del CD El Ejido sea feliz". Mañana, a partir de las 20:00, Molo defenderá el escudo ejidense ante un eterno rival al que también llevó en el pecho.