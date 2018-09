El peor arranque liguero del Pulpileño de la última década

No deja de ser curioso que el peor arranque liguero del Atlético Pulpileño en las últimas diez temporadas se esté viendo ahora, pocos meses después de haber cerrado el equipo de San Miguel una campaña histórica en la que disputó play off de ascenso a la Segunda División B. Al plantel le afecta haber perdido este verano a numerosos jugadores que fueron clave el pasado curso en su intento de dar el salto a la categoría de bronce y que el haber disputado Copa Federación, hasta hace pocos días, ha podido ser un handicap en la competición de liga, pero lo que está claro es que este inicio de campaña 2018-2019 está siendo un fracaso para los de Sebas López, entrenador de un Pulpileño que nunca antes había llegado a la 6ª jornada sin saber lo que es ganar desde que está en Tercera. Y es que los del Levante almeriense han logrado solamente dos puntos en cinco partidos, una cifra muy baja que no se había visto más negativa en la última década. De hecho, los peores registros de los de Pulpí hasta la quinta jornada de competición en este Grupo XIII, se habían realizado en las campañas 2011-2012 y 2015-2016, cuando el equipo encaró el sexto duelo liguero con cuatro puntos en su casillero, aunque en ambos caso sí que había celebrado ya una victoria.

El Pulpileño de López necesita encontrar cuanto antes ese punto de inflexión necesario que le haga mejorar sus cifras, empezar a escalar en una tabla clasificatoria en la que ahora mismo se encuentra en descenso, y mostrar la fortaleza del pasado año, la misma que ahora están mostrando sus vecinos del Huércal-Overa.