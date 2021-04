En la tarde de ayer, el capitán de Durán Ejido Futsal, Jesús Bustos, ofreció rueda de prensa previa al partido de este sábado a las 18 horas en el Pabellón de Deportes de El Ejido, ante Unión África Ceutí, en la penúltima jornada de esta Segunda Fase y último encuentro en casa de los celestes en esta temporada regular.

Una rueda de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del patrocinador Criado y López, empresa española especializada en la fabricación y distribución de agrotextiles para la agricultura. Una empresa con una clara vocación internacional, presente con filial propia en México, Marruecos, Chile y Perú y que vende en más de 20 países.

Durante la visita a las instalaciones, el capitán hizo entrega a los responsables de la empresa de una fotografía oficial del equipo de esta temporada, hablaron del desarrollo de la temporada y aprovechó el capitán para agradecerle el importante apoyo que están brindando al equipo y al club.

Sobre el encuentro, Bustos destacó que se trata de "un partido muy bonito, muy importante y donde nos estamos jugando meternos en el play off de ascenso a Primera División" y subrayó que "cuando empezó la temporada nadie se imaginaba que llegada esta altura de la temporada íbamos a estar en esta situación. Hemos hecho un buen trabajo durante toda la temporada y tenemos en nuestra mano la posibilidad de meternos si ganamos este sábado matemáticamente en el play off".

No obstante, el capitán de Durán Ejido Futsal avisó "va a ser un partido muy competido. Ceuta es un gran rival, se ha clasificado ya prácticamente como segundo para esta fase de ascenso a Primera División y va a ser una guerra". Y es que como incidió Bustos "ellos prácticamente no se juegan nada pero nosotros sí. Va a ser un partido muy reñido en el que posiblemente haya pocos goles. Un partido defensivamente en el que no debemos de fallar en nada, estar muy acertados y en el que nosotros debemos de ganar sí o sí".

Pese a que Ceuta no se juegue prácticamente nada, Bustos se espera un rival muy guerrero. "Ellos van a venir a ganar y no creo que vengan con la mentalidad de guardarse algo para los play off".

En cuanto al equipo celeste, la victoria ante Benavente ha permitido que "esta semana haya sido más alegre. Habíamos entrado en dinámica negativa de resultados y juego, después de esa victoria del sábado hemos dado un paso al frente y la plantilla está muy ilusionada y contenta, y deseando que llegue el sábado para jugar".

Y es que como hace hincapié el capitán celeste "tanto la afición, como directiva, cuerpo técnico y jugadores nos merecemos ganar ese partido y disfrutar de vivir ese play off de ascenso a Primera División".

Un logro que además sería muy importante para Bustos "estoy viendo que poco a poco llega el final de mi trayectoria deportiva, y poder disfrutar y dejar al club lo más alto posible sería una inmensa alegría".

Un partido que lamentablemente tendrá que ser sin público en las gradas después de que se haya anunciado que el Poniente almeriense pasa a Fase 4 Grado 1 desde este viernes. "Sin duda es un varapalo muy grande ya que tanto para el club como para mi es el partido más importante de la historia y veníamos con mucha ilusión de al menos poder jugar con 200 aficionados en la grada y contar con ese apoyo dentro del partido. Nos hemos llevado la mala noticia de que no va a poder ser así, pero sé que la gente va a estar en su casa animando por el canal Youtube del club y vamos a intentar ganar por ellos".