Atlético Pulpileño, ahora o nunca

Al Atlético Pulpileño no se le permite fallar este sábado en su campo (19:00) si no quiere comenzar a despedirse de forma virtual de la Segunda RFEF, presa de una nefasta racha que lo ha conducido a las mismas puertas del descenso. No parece el mejor 'convidado' un Mar Menor que sigue amarrado a la quinta plaza en la clasificación, la que le daría el derecho a jugar por el ascenso. Pero, en realidad, es indiferente el rival que tengan delante los jugadores de José Luis Loreto, que necesitan la victoria para poder llegar con opciones a las dos últimas fechas del campeonato.

El vestuario intenta abstraerse del contexto del partido y de sus últimos resultados y sensaciones. No cabe otra para afrontar de la forma más competitiva posible un choque que a buen seguro estará cargado de tensión y en el que los rojinegros aspiran a recuperar las sensaciones de victoria, perdidas hace ya siete jornadas, cuando el panorama estaba mucho más despejado que un mes y medio después.

Una hipotética victoria haría que el equipo de Loreto se metiera de lleno en la lucha, pues actualmente su deventaja es de tres puntos con respecto tanto a la plaza de promoción como a la de permanencia, y son muchos los equipos implicados en la pelea por abajo

Desde aquel triunfo en Melilla, el Pulpileño ha encadenado seis fechas sin ganar, en las que sólo ha sumado tres puntos. Acumula tres derrotas seguidas (con cero goles a favor y ocho en contra) y no ha ganado en su estadio en sus cinco últimos compromisos. Todo ello, no obstante, dejará de importar cuando eche el balón a rodar.

Los necesita también y mucho, el Mar Menor, que lleva varias jornadas agarrado al último puesto de play off por el ascenso. El equipo de La Manga cuenta con 48 puntos, solo uno más que el Eldense y tres más que el Alzira, sus rivales por dicha posición. La pasada semana consiguieron seguir ahí gracias a su victoria ante el Socuéllamos por la mínima, mientras que sus dos competidores directos también ganaban.

Sin castigados en el Pulpileño, no podrá saltar al césped artificial del San Miguel, por sanción, el lateral zurdo titular del Mar Menor, Morros, quien sí jugó el partido de la primera vuelta, solventado por el Mar Menor con una goleada fraguada en los minutos iniciales (4-0). Sebas López dirigía por entonces la nave pulpileña, un equipo que justamente viene de caer por idéntico resultado en la última cita, en el campo del líder Intercity, aunque ahora con Loreto en la banqueta. El míster no ha logrado todavía puntuar ni que su equipo marque en los dos patidos que ha dirigido al plantel. Ojalá todo eso cambie este sábado.