El Atlético Pulpileño confirma su descenso a Tercera RFEF (1-0)

No hubo milagro en Alzira y el Atlético Pulpileño confirmó lo que prácticamente todos se temían en Pulpí ante la pésima racha que ha firmado en el tramo final de la liga, su descenso a la Tercera RFEF. El equipo de Loreto dio la cara y aguantó gran parte del tiempo con el empate, lo que le hacía albergar alguna esperanza en el caso de lograr la victoria, pero los valencianos apretaron mucho conforme fue avanzando la segunda mitad y terminaron por marcar ante un Galván que hasta ese momento había repelido con acierto todo lo que le había llegado. Cinco derrotas consecutivas, seis partidos sin hacer goles y ocho sin ganar son guarismos insostenibles para cualquier equipo que se quiera salvar.

El Pulpileño no pasó excesivos en la primera mitad, un periodo dominado por los locales, aunque el equipo de Loreto consiguió reducir todo lo posible las opciones claras de gol. En ataque, los rojinegros se basaron fundamentalmente en las acciones por la derecha de David Segura.

El balón fue casi siempre del Alzira, aunque el Pulpileño vivió relativamente tranquilo el primer cuarto del partido, sin pasar agobios e incluso intentando armar acciones de juego combinativo. De hecho, la primer allegada fue de los almerienses, con un centro de Javi Areso que no encontró rematador (7'). Justo después, la zaga rojinegra tuvo que sacar un balón muerto peligroso dentro del área.

Los locales llevaron peligro a balón parado gracias a distintas jugadas ensayadas que pudieron significar el primer gol de la mañana. Así sucedió pasada la media hora, en un córner cabeceado por Coscia hacia Selfa, quien prolongó el cuero, que se le fue fuera por muy poco. El propio Coscia gozaría de otras dos opciones en el tramo final del primer acto: primero con otro disapro desviado (37') y poco después con la más clara de los valencianso en el primer periodo, tras un centro desde la izquierda que el delantero cabeceó fuera, sin percatarse que justo detrás estaba su compañero Belizón en mejor posición (44').

Antes, se habían generado las dos principales opciones para el Pulpileño, con sendos disparos de David Segura que se fueron desviados (27' y 28').

Pese al esfuerzo del Pulpileño, por entonces la situación era de descenso matemático, ya que ganaban tanto el Mancha Real como el Atlético Levante. Los de Loreto tenían que ganar para seguir con vida.

La confirmación de lo esperado

El Atlético Pulpileño comenzó atacando en la segunda mitad y gozó de su mejor opción hasta ese momento, tras un centro de Areso que controló bien en el área Borja, se giró y chutó, pero el cuero rebotó en un zqguero u se fue a córner por poco (47'). Barrenetxea también lo intentaría en el 49', con un tiro bien intencionado que se quedó el portero, y acto seguido sería Mati. En el arranque de la segunda los almerienses habían atacado más que en todo el primer acto.

El Alzira tardó diez minutos en llegar a la reanudación, pero ya no se bajaría de la ola ofensiva, hasta que logró anotar el gol de la victoria. Zarzo la tuvo en el 55' con un zapatazo que Galván envió a córner, y el guardameta canario intervendría nuevamente con un paradón en el 66' a tiro de Coscia.

No pudo evitar después el gol de la victoria, que llegó en una acción por la izquierda del ataque local y un inapelable cabezazo de Coscia desde el punto de penalti (81'). Poco antes, los locales ya habían conseguido batir a Galván, pero el colegiado anuló aquella acción por fuera de juego (75').

Los visitantes no bajaron los brazos, pero no tuvieron la oportunidad de empatar, un resultado que les habría valido para, al menos, llegar con algo de vida a la última jornada. Pero eso ya no sucederá.