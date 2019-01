Escalofriante audio de Emiliano Sala desde el avión: "Se está por caer a pedazos... ¡papá! qué miedo tengo"

Escalofriante y desgarrador el audio que se ha filtrado, con las que parecen ser las últimas palabras del futbolista Emiliano Sala antes de desaparecer en el Canal de la Mancha cuando viajaba desde Francia hasta Gales para incorporarse a su nuevo club, el Cardiff.

Emiliano Sala envió el mensaje un grupo de amigos desde el avión antes de que el aparato desapareciera en mitad del mar. El jugador se mostraba preocupado por el estado de la aeronave.

Sala también se muestra ilusionado con el comienzo de su nueva etapa en el Cardiff City y les pregunta a sus amigos cómo están. Asimismo, deja ver su miedo por como se venía desarrollando el viaje en avión.

A continuación el mensaje completo:

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...".