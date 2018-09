"Hay auténticos 'miuras' y el curso será muy complicado"

-lo mejor del encuentro ante el Villanovense, en el que hubo remontada y se paró un penalti, sin duda fueron los tres puntos que se sumaron...

-Sí, el partido fue muy complicado, muy disputado. Hubo muchas fases en el que estuvo más de nuestro lado que en el de ellos, pero al final con el penalti y la expulsión te termina el partido y a partir de ahí sufrimos mucho. Se pasa mal.

Ganar en esas circunstancias al Villanovense fue muy positivo, ante lo difícil estamos mejorando"

-¿Se hizo muy largo tras la expulsión de Tomás en el 73'?

-Sí, fueron muchos minutos en inferioridad, hubo mucha dificultad, pero es un partido que nos puede ayudar mucho para seguir creciendo. Que el equipo gane en esas circunstancias creo que puede ser positivo y es una muestra más que ante la dificultad estamos mejorando y eso es muy importante también.

-Siempre suele apostar por equipos con proyectos de ascenso. ¿Es lo que ha visto en el CD El Ejido?

-Evidentemente si vine al CD El Ejido no fue para echar el rato y pasar el año sin más. Vengo con mucha ambición y es lo que me demostró el club cuando me llamó. De aquí en adelante también te digo que lo importante es seguir creciendo, porque plantearnos objetivos que hay que cumplir en mayo o junio me parecería un error. Creo que somos un equipo en fase de construcción totalmente, al igual que el club, y en eso estamos. El club va a crecer mucho si conseguimos buenos resultados, hay que ser ambiciosos pero con los pies en el suelo, con mucho trabajo y sacrificio, porque en la categoría, por experiencia propia te lo puedo decir, hay verdaderos miuras, pero se está haciendo todo lo posible para poder competir contra todos ellos.

-Es ya un veterano en esto, dada su trayectoria, y el domingo compartió el eje de la zaga con Álex Sánchez. ¿Cómo ve al chaval?

-La verdad es que muy bien, le doy la enhorabuena al chaval. Lo viene haciendo muy bien desde la pretemporada. Está en pleno crecimiento como jugador, también es de aquí de la zona y para mí es un orgullo y ha estado fantástico. Es un chaval de futuro, tiene que seguir mejorando y lo que sea bueno para él también lo será para el club.

-¿Cómo terminó físicamente ante los extremeños?

-Muerto [risas]. Fue un partido muy exigente, a la altura de temporada que estamos, con el calor que hace que se nota mucho. Pero bueno, tenemos la semana para descansar y afrontar lo que viene, que es bonito.

-Que el futbolista se deje la piel en el campo engancha mucho a la grada...

-Al jugador nos pagan por entrenar, por hacer bien las cosas, pero una cosa que es muy importante es transmitir a la grada. Somos responsables de que la gente se una al proyecto, tenemos que hacérselo ver. La afición ha respondido en los momentos difíciles y eso es de agradecer.

-Ahora toca visita al Badajoz...

-Es un partido complicadísimo, han hecho siete puntos, ganaron en Ibiza el domingo y conozco a muchos jugadores del equipo. Insisto en que cualquier equipo puede optar a cualquier cosa en este grupo. Hay muy buenas plantillas. El curso será de una dificultad enorme y por eso hay que tener los pies en el suelo. Cada partido será un mundo y con ese planteamiento vamos a Badajoz, sabiendo que será difícil pero que podemos sacar los puntos.