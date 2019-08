El balón ya ‘conoce’ al nuevo Unicaja Costa de Almería

La palabra siempre la tiene el entrenador, acompañándole en las decisiones todos sus colaboradores, pero especialmente en este periodo de la pretemporada es en el que más visible se hace la labor conjunta del cuerpo técnico. Manolo Berenguel ha participado directamente en la fase previa a la salida a pista, pero tanto él como sus jugadores tenían muchas ganas de sentir el tacto del balón. La distribución de responsabilidades funciona a la perfección en el nuevo Unicaja Costa de Almería, ‘sonando’ por encima de cualquier otra melodía la sabiduría de Enrique de Haro en la preparación física. Hay que coger el tono físico, una vez que ya comienza a conocerse el estado general a través de la labor del staff médico. En ese sentido, y con varias pruebas más por realizarse dado el esmerado cuidado de la salud de los hombres de verde, pasados los dos primeros días desde la incorporación, llegó el momento de emplearse muy a fondo en el gimnasio, ello endulzado con pelota.

Queda mucho por edificar, tanto como un sistema de juego acorde al gran talento y a la extraordinaria condición física de una plantilla de ‘caballos’, pero tenidas en cuenta las primeras sensaciones, realmente buenas, incluso podría producirse un cambio en la planificación inicial que acelere el proceso: “Estoy encantado con los chicos en doble sentido, por la dinámica de grupo, formándose una piña con buen rollo, todos con muy buena predisposición, gente noble, muy sana, lo que no va a variar cuando lleguen Mario y Amado, son buenas personas y eso va a facilitarnos el trabajo durante la temporada, y a nivel técnico, sinceramente lo esperaba peor con solo dos días, pero son jugadores con calidad que técnicamente vienen bien, físicamente también vienen más o menos bien, y eso es un trabajo que llevamos avanzado y puede cambiar la planificación por no tener que incidir tanto en técnica individual y poder pasar antes a saltos y juego de equipo”.

El conjunto dirigido por Manolo Berenguel ya tiene en el horizonte la primera cita, la Supercopa en Teruel

Y es que lo que realmente se ama es el voleibol y ponerlo sobre pista, quedando patente que este grupo de profesionales lo tiene dentro a raudales. En ese sentido se puede apuntar como ‘momento feliz’ el de acatar la orden de Berenguel con la que se instaba a ‘coger balón’ el pasado miércoles. Antes de nada, unos botes en la cancha del Moisés Ruiz, y después una progresión de toques y destellos de una calidad innegable en el grupo, incluido un Baranov recién llegado ese mismo día. En lo que respecta a los ausentes, ninguna preocupación del técnico nijareño: “Sé que están en buenas manos y estoy seguro de que es un tiempo que con ellos se va a tener ganado; lo único es manejar su llegada a un 100% de las selecciones y coordinar la bajada obligada que van a tener con el resto del equipo y así llegar en las mejores condiciones todos juntos a las fechas señaladas”. La primera de ellas ha quedado fijada ya en fecha y lugar, 5 de octubre en Teruel: la Supercopa.

Manolo Berenguel no oculta que la quiere ganar, lo que ha repetido las dos veces en las que ha intervenido desde el pasado lunes, día de comienzo del trabajo de la pretemporada: “Sobre todo por la afición y por las sensaciones para el equipo”. No obstante, sigue pensando que “es una referencia, pero una referencia que quiero con el objetivo deportivo conseguido”. En las pasadas horas se dio a conocer por la prensa local turolense, después anunciado por el club aragonés y finalmente se produjo la confirmación de la Federación, que se jugará en Los Planos: “Me da lo mismo dónde sea, pero me esperaba que fuese en Teruel; nosotros no podíamos organizar y le corresponde al campeón de liga si no hay solicitudes de nadie; lo único es que la Federación no se lo ha comunicado oficialmente al club, que se entera por redes sociales, que es una buena herramienta para enterarse de cosas pero quizá no el más adecuado en este caso”. Sea como fuere, “la afrontaremos lo mejor posible”, ha asegurado el técnico una vez finalizada su sesión en pista.

Manolo Berenguel: "Los Planos va a ser siempre una cancha muy difícil y los títulos se ganan fuera de casa, las proezas se hacen fuera de casa"

Habrá tiempo de un análisis más cercano, pero en principio “tanto Teruel como Unicaja tenemos bastantes incorporaciones y hay que hacer rodar todo esto”, ha matizado: “Los Planos va a ser siempre una cancha muy difícil y, como siempre digo, los títulos se ganan fuera de casa, las proezas se hacen fuera de casa, y así tenemos que comenzar, de la mejor manera posible, si no ganamos tendremos la referencia, pero si ganamos tendremos la referencia y el título número 30 en las vitrinas del club, que es lo que quiero”. Se ha comenzado antes el trabajo y se ha depositado una máxima confianza en el grupo de jugadores que forman el plantel, de los que ya conocía muy bien no solo a los que repiten respecto al año pasado sino a Hage, Ignacio Sánchez y Mario Ferrera, y algo menos a Jean Pascal: “Ha pasado por muchas manos… pero no por las mías, pero está aquí porque hizo un gran trabajo, jugó de maravilla, cayó en buenas manos con Dreyer, que supongo que por haber sido central le sacó cosas que otros antes no le habían sacado, lo que yo ahora voy a intentar mejorar; al final es un jugador de 2,10 metros y con un potencial brutal, como es lógico”.

Luego hay tres apuestas fuertes, sobre las que Berenguel ya ha comenzado a ver confirmaciones: “Tengo como un ‘ojito derecho’, por decirlo de alguna manera, en Baranov, una apuesta mía que he hecho porque me quedó claro cuando lo vi en San Sadurniño que es un chico con un potencial tremendo, que ha venido con una actitud increíble y espero saber sacarle lo que necesita para ser un gran jugador, las condiciones las tiene todas y yo voy a intentarlo por todos los medios; Pablo es un tío que tiene otro potencial espectacular, tanto que puede marcar la diferencia en cualquier momento, físicamente viene bien, pero es una de sus mejoras que se abordarán, la preparación física, porque técnicamente es muy bueno, un tipo listo que tiene todos los golpes, todos los gestos, así que incidiremos en su físico”. De Amado por ahora se tiene que conformar con los vídeos, porque está defendiendo a los Estados Unidos, pero no le cabe duda de que es otro diamante que llegará con “una actitud espectacular, y eso va a encajar muy bien en el grupo”.