Bálsamo o desazón para el Poli El Ejido ante el colista Cartagena B

Utrera significó hace dos jornadas un necesario bálsamo y se diría que tabla de salvación para la maltrecha moral del vestuario del Poli El Ejido, y la intención es que la visita a Cartagena de este domingo (12:00) derive en lo mismo: una victoria celeste que aleje malos augurios y borre de un plumazo el mal cuerpo que se le quedó al equipo tras la no victoria ante el filial del Granada.

En aquel choque los ejidenses dejaron escapar dos puntos de los 3 que parecían tener amarrados, lo que contribuyó a que, como advierte el míster David Cabello, los equipos de arriba “se empiecen a marchar”, pese a que por delante todavía quede un mundo.

La condición de colista del Cartagena B puede ayudar a que el Poli se sienta favorito, pero no debería, a tenor de su irregular inicio y de la igualdad de la categoría. De hecho, Cabello ha advertido esta semana de lo irreal de la clasificación de su rival de este domingo, un equipo que "nos va a poner las cosas muy difíciles" y que "juega muy bien", amén de advertir de su peligro en la estrategia.

No obstante, y esa es una buena noticia, la evolución en la solidez de la escuadra de Cabello es palpable jornada tras jornada, y ya en el choque ante el Recreativo se comenzó a ver un juego más dinámico y efectivo, y una mayor seguridad en los futbolistas y en la idea de juego. De hecho, de haberse logrado la victoria, y merecimientos hizo de sobra el equipo para ello, habría sido un choque sin duda calificado como redondo.

La presencia de Fred en la portería celeste será la principal novedad y punto de atención previa. Pese a contar con solo 19 años, el brasileño demostró seguridad y personalidad en el tramo de partido que hubo de jugar el domingo tras la expulsión de Godino, que ha sido sancionado con un partido.

Después de repetir once en estas dos últimas jornadas, Cabello no podrá volver a hacerlo, y además anunció durante la semana que habrá varios cambios y que ni tiene un 11 ideal ni desea tenerlo, porque aspira a disponer de una plantilla plenamente competitiva, y no solo de una alineación.