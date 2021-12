Berenguel: "Tenía entre ceja y ceja que Unicaja Costa de Almería acabara invicto la primera vuelta"

Para entender mejor la maniobra de Manolo Berenguel hay que retrotraerse a antes del verano, cuando desde Las Palmas de Gran Canaria ya se habían puesto todas las cartas sobre la mesa en una baraja que parecía ‘marcada’. “Lo tenía entre ‘ceja y ceja’ llegar invictos al final de la primera vuelta”, esa fue la respuesta que se dio a si mismo el técnico almeriense, y poco a poco se fue montando casi desde ‘cero’ el proyecto de Unicaja Costa de Almería, con ilusión y las ideas muy claras: “Después de que se confecciona el equipo y veo lo que hay, sí que es verdad que pensé que era un objetivo que se podía lograr, pero lo utilizaba más como parte de motivación que como real, porque perfectamente se podría haber perdido con cualquiera, mira cómo está la Superliga, y no habría pasado nada si así hubiera sucedido”.

Calendario en mano, todos los grandes favoritos en casa, incluido el “todopoderoso Guaguas, que lo sigue siendo”, lanzó el reto a sus jugadores: “Ellos se miraron los unos a los otros y dijeron ‘adelante’ con sus gestos; los vi desde el minuto uno con una convicción especial y transmitiéndose sensaciones de ‘vamos todos a una, que se puede lograr’”. Poco a poco, aplicando al partido a partido y salvando situaciones de extrema complicación, lo han logrado, y una vez hecho “no han dicho nada, pero se les nota muy contentos y satisfechos con toda la dinámica en general, es más, estamos dando pinceladas de siguientes objetivos y ellos siguen tirando; se les nota que están felices, y son más bien de ‘ver, oír y callar’, son de gestos y de hechos”.

"Está siendo una temporada espectacular porque cuando se juega mal, no se hace tan mal, este equipo tiene un mínimo más que aceptable que vale incluso para ganar"

Uno de ellos, el que más cautiva a Berenguel, es “cómo me escucha este equipo y cómo interpreta lo que yo le quiero transmitir”, textualmente: “Se les nota y de hecho lo veo, que me están escuchando, estén o no de acuerdo, porque no se puede estar de acuerdo en todo, y me llamó la atención ver fotos de partidos en tiempos muertos, dando indicaciones y estar todos mirando con atención”. El míster se queda también con “la forma de interpretar las indicaciones y la capacidad de corrección tan rápida que tiene, este grupo, o incluso ellos mismos expresarse como jugadores dentro del campo”. En la primera vuelta ha habido “mucha igualdad, incluidos nosotros, y sí es cierto que Unicaja ha estado jugando mejor y eso se refleja en la clasificación”.

Rivales duros, no solo Guaguas

Lo sucedido hasta ahora no varía su certeza de que “si nos ponemos en situación de inicio de temporada, el más fuerte es Guaguas por nombres y por proyecto”, ya que “no ha dejado de ser una obligación para ese club ganarlo todo”. Sobre la pista fue duro ganarle, pero no más que varios rivales, “hay que meter a unos cuantos, a Melilla, Manacor, Soria, Teruel… no me quiero dejar a ninguno, y todos te pueden ganar, pero si hay que elegir, el más duro seguramente seguirá siendo un Guaguas que a ver si es capaz de decir todo lo que tiene que decir”. Ya desgranando la vuelta, “el partido de Melilla fue complicadísimo por las circunstancias, jugando con uno de los líberos como cuatro, y el que más nos han apretado y nos estudiaron mejor fue Soria en casa, así que ya sabemos lo que nos encontraremos en Los Pajaritos”.

El once de once, con 32 de 33 puntos, le parece a Berenguel “acorde con la realidad, porque estamos jugando muy bien; creo que cuando jugamos bien, somos el equipo que mejor juega ahora mismo en la SVM, y cuando jugamos mal, se ha visto que hemos sido capaces de ganar también”. Eso es algo que marca su balance personal de lo que va de curso: “Está siendo una temporada espectacular porque cuando se juega mal, no se hace tan mal, este equipo tiene un mínimo más que aceptable que vale incluso para ganar, y si entran los ‘miedos’ en pista, se puede jugar con ellos y dejarlos atrás pronto”. Con todo, “para ganar títulos debemos seguir creciendo día a día en todos los aspectos, seguir manejando bien la situación deportiva y social, el pabellón está muy bien el público enganchado a un equipo que enamora”.

Dice en voz alta que “ojalá nos llevemos alguno de los dos títulos, porque tal y como vamos y con el esfuerzo de todos, nos lo merecemos”, pero también que “podemos quedarnos con cara de tontos”. Así, su objetivo a corto plazo es “seguir creciendo”, lo que implica “ir jornada a jornada” sin obsesionarse, pero “intentando mantener la distancia para el factor cancha en los playoffs”, y, como no, “la Copa del Rey”. Este año estará “tan interesante como la liga”, elogia a Boiro y Palma, de los que saldrá este miércoles el rival de Unicaja Costa de Almería en cuartos de final, remarcando que “es el ‘torneo del KO’ por algo, y te puedes quedar fuera si no juegas bien y si no tienes capacidad de reacción”. Con los gallegos se sufrió en casa y tocará sufrir en la suya, y “Palma nos dio un auténtico repaso en el tercer set de Son Moix”.

Eso sí, “en dos meses puede pasar de todo, a todos los rivales hay que guardarles el máximo respeto, cualquiera te puede ganar, y no es ser políticamente correcto”, y Berenguel define el interés de la competición como “tan maravilloso”. Está dentro de lo posible que los verdes se queden fuera de la semifinal copera, porque “a día de hoy somos los más regulares, pero debemos avanzar”, y para los títulos sostiene a Guaguas, claro, e insiste un Teruel que “tiene muchísimo que decir todavía cuando se conjunte más”. Específicamente para los canarios, “sigue intacta la obligación de que tienen que ganarlo todo, pero nosotros, a lo nuestro”. Por ahora eso ‘nuestro’ es “calidad y actitud”, y “a seguir así, creciendo, viendo factible ser campeones”.

Mención aparte merece el cuerpo técnico, del que se siente muy satisfecho y sobre el que habla con orgullo uno a uno: “Estamos muy unidos, nos respetamos a cada uno en su faceta, tenemos buen rollo y todo eso lo percibe la plantilla, fundamental para el día a día; chapó la incorporación de Pablo Ruiz, que ha sido espectacular y ha confirmado lo que se estaba demandando, una figura junto a Enrique de Haro en la parcela física, en la que estamos súper tranquilos, y su aportación como segundo entrenador, con Guille Carmona tenemos al mejor estadístico de España y lleva al equipo a la perfección como delegado, a Jorge Soriano le ha sentado muy bien ir con la selección, porque es una experiencia que te ayuda a dar un paso al frente, y qué voy a decir del doctor García, siempre dispuesto”. La lectura sobre ello es que “estamos muy unidos, los jugadores lo interpretan así y confían más en nosotros”.