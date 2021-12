El Berja pierde un puesto y el Poli Almería cae a promoción en División de Honor Andaluza

La División de Honor Andaluza alcanzó este fin de semana su duodécima jornada en el grupo 2, que aglutina a 19 equipos de los cuales cuatro son de la provincia de Almería. De todos, el Berja es el único equipo que actualmente ocupa plaza de play off por el ascenso a Tercera RFEF, al ser sexto con 19 puntos (juegan el play off del tercero al sexto), aunque en esta jornada ha caído un puesto tras sumar solo un punto en su derbi provincial ante La Cañada At.

Los de la capital dieron el callo ante el teórico favoritismo del cuadro del Poniente, logrando un valioso punto que, no obstante, mantiene a La Cañada todavía lejos de su objetivo de la permanencia, ya que con 8 unidades sumadas, tienen la salvación a 7 y la promoción a 6. Han subido un puesto en la clasificación y ahora son cuartos por la cola.

El Poli Almería recibió los goles en el primer tiempo: uno de penalti y otro en propia puerta

En cuanto al Berja, se ve superado por el Atarfe Industrial. El equipo virgitano cuenta con 19 puntos y es sexto, pero se debe tener en cuenta que todavía no ha descansado y que algunos de sus máximos rivales por el play off sí lo han hecho. El Berja, en concreto, descansará la próxima jornada.

Mejor le fue la jornada al Cantoria, que sumó un importante triunfo en casa ante el Atlético Monachil (2-1). Un doblete de Capel en la primera parte encarriló el partido para los del Almanzora, que vieron cómo los granadinos recortaban distancias en el minuto 68, desde los once metros. El Cantoria sube un puesto en la tabla y se pone a uno del Berja, con un partido menos.

Y muy mal la están yendo últimamente las cosas al Poli Almería, que volvió a perder esta jornada y cae al puesto de promoción con 14 puntos. Lo hizo en casa ante el Arenas de Armilla (0-2). Recibió los goles en el primer tiempo y con cierta desgracia: el primero en el 9' de penalti y el segundo en el 32', obra de Benítez en propia puerta. El Poli acumula ya cuatro jornadas sin ganar.