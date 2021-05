El centrocampista madrileño Toni Arranz valoraba positivamente el triunfo del Club Deportivo El Ejido del pasado domingo ante el Marbella FC por un resultado de 2-0 diciendo que dicho partido "fue muy bueno en líneas generales. Acumulamos cuatro partidos con la portería a cero, eso es un dato a destacar porque en esta categoría es muy complicado de hacer. Creo que, con estas cuatro victorias consecutivas, estamos en el buen camino para poder conseguir el objetivo".

Fue el protagonista del partido y uno de los más destacados de la jornada en toda la Segunda B al firmar un golazo desde más de cuarenta metros que abría el marcador a favor los de Fran Alcoy en el 25’. "Estoy muy contento en el aspecto personal, sobre todo por haber llegado al partido. He estado quince días trabajando el tobillo para poder recuperarlo, poniendo como objetivo llegar a este encuentro y al final con mucho trabajo y esfuerzo lo hemos conseguido. Para mí el gol es un reflejo de estas semanas que han sido bastante duras, por no saber si iba a poder llegar. Fue muy bonito marcar un gol en Santo Domingo de esta factura, desde el centro del campo, que es algo que llevaba buscando desde hacía mucho tiempo. Al final lo he conseguido pero sobre todo estoy contento por ayudar al equipo a conseguir estos tres puntos y estar un poco más cerca de la salvación", admite el futbolista de 27 años de edad que recaló en la entidad, que es uno de los capitanes de un conjunto del Poniente almeriense al que llegó esta misma temporada.