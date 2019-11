“¡Qué bonito es el voley!” cuando lo narra Paco Alonso

Si preguntas a cualquier persona en Almería, qué nombre le viene a la mente juntando las palabras: periodista, vocación, respeto, entrega y profesionalidad, pocas no te responderían con el mismo nombre: Francisco Alonso Martínez. Este huercalense de nacimiento hace ya 45 años está en boca del mundo del voleibol semana tras semana con alabanzas y muestras de respeto por su buen hacer en las narrativas de nuestros encuentros, dando clases magistrales de saber estar, elogios al rival, fomentando valores del deporte y mostrando lo maravilloso que puede ser nuestro deporte.Son ya 4 temporadas las que lleva como responsable de prensa de nuestro Club, pero muchas más las que nos sigue incansablemente, escribiendo con tanto cariño cada noticia, llevando nuestra ilusión y éxitos a todos los almerienses, como así lo define nuestro presidente Ramón Sedeño: “Desde su incorporación, ha hecho visible y ha potenciado la imagen de nuestro Club, no sólo deportiva, si no social y de valores, que queríamos inculcar en la gente. Algo que el Club necesitaba urgentemente y que Paco ha sabido llevar a la sociedad en general y a los almerienses en particular”

Hablar de profesionalidad periodística es hablar de Paco Alonso, se ha ganado el cariño y respeto no sólo por parte de la gente de su mismo gremio, el periodístico, sino también del mundo del voleibol, que lo ha conocido a través de sus ya míticas narraciones en los partidos de Unicaja Costa de Almería donde destaca siempre su pasión, su entrega y sobre todo su imparcialidad. Sedeño recalca que “Paco lo que ha hecho es demostrar lealtad a todos y cada uno de los clubes de la Superliga Masculina de Voleibol y sobretodo lealtad a jugadores y componentes de este inmenso deporte. Respetando y potenciando con su forma de narrar los partidos, no sólo el voleibol, si no las provincias donde están arraigadas nuestros rivales deportivos, olvidándose de los colores de su Club”

Y es que Paco Alonso es un hombre de Club, un hombre que quiere saber todo y mejorar cada día, ser una esponja que absorbe información y conocimientos. No se quiere perder ni un detalle con un único objetivo: compartir esa información con todos aquellos que quieran escucharle, porque cada partido es una clase de voleibol para que cualquiera que sea su primera vez, termine conociendo nuestro deporte

Sus palabras además, se pueden leer a través de su plataforma GoDeporte, empresa que fundó en 2014 para acercar el deporte almeriense a todos los rincones de nuestra ciudad y para que todos y cada uno sean valorados como se merecen. Es por ello que es tan reconocido en nuestra localidad, no conoce la palabra “descanso”, no está en su vocabulario. Fiel seguidor de su tierra, recorre cada entrenamiento, partido y rueda de prensa de todos los deportes para poder informar y darlos a conocerlos, sea el día que sea, y se le llena la boca de alegría y al hablar de ellos.

Dejando a un lado el deporte, informa de todo lo ocurrido en la provincia, su provincia. La lleva por bandera y cada palabra que escribe sobre ella lo hace con el cariño y pasión como alguien escribe sobre su familia. Como dice Ramón Sedeño “Paco es para los almerienses un modelo de sinceridad, lealtad, deportividad y ante todo y para todo es el carisma que tiene, la imagen que da de cómo somos los almerienses en todos los aspectos de la vida”. Es por ello que a todo el mundo le sale una sonrisa cuando pronuncian su nombre, no es casualidad, se lo ha ganado a base de trabajo y dedicación durante tantos años y estamos seguros que así lo seguirá haciendo. Carisma y esfuerzo, cuando van de la mano, sale una mezcla difícil de olvidar.

Ahora, además, lo compagina con su otra gran pasión: su familia. Como no podía ser de otra forma, sus hijos han crecido con esa ilusión hacia el deporte, y ahora le toca también seguirlos a ellos, a “su Francisco y Daniel”, animarlos y verles disfrutar de todo aquello que se proponen, con esos mismos valores que, junto a su esposa Marisol, les han inculcado.

Os invitamos a todos a seguir sus crónicas diarias, sus narraciones en los encuentros, a vivir la pasión con la que vive él el voleibol y a que pueda contagiaros como lo hace con nosotros. Porque como dice en cada partido: “¡Qué bonito es el voleibol!”