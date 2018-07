Una breve historia de apenas 26 días

La aventura de Fernando Hierro como entrenador de la selección española de fútbol duró apenas 26 días: la federación anunció que el ex futbolista no seguirá en el cargo tras ocupar el banquillo de forma interina en el Mundial.

Tras la eliminación en octavos ante la anfitriona, era un secreto a voces que Hierro dejaría su puesto y sólo faltaba la confirmación oficial. Ésta llegó a través de un comunicado de la federación.

"El último seleccionador español declina regresar a su anterior cargo como director deportivo de la RFEF para buscar nuevos horizontes y emprender nuevos retos profesionales", aseguró la federación.

Hierro asumió las riendas de la selección el 13 de junio en un momento tremendamente delicado. Horas antes, Julen Lopetegui había sido despedido de forma fulminante tras dos años al frente del equipo por negociar y anunciar su fichaje por el Real Madrid .

Rubiales, recién llegado a la presidencia de la federación, buscó la solución en casa y le entregó la pizarra a Hierro. Defensa férreo que brilló en el Madrid y en la propia selección, el malagueño era una voz con autoridad y respetada por los jugadores, pero su experiencia como entrenador era casi nula.

"Mi responsabilidad es que he sido seleccionador y tengo que aceptar la responsabilidad. Me pongo a la cabeza", señaló hace una semana instantes después la derrota con Rusia en la tanda de penaltis. "El futuro no me preocupa, no es importante. Es un momento complejo", añadió.

De momento se desconoce quién será el nuevo seleccionador de España.