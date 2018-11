El buen ojo de Fran Fernández con Eteki

Yan Brice Eteki (Yaoundé, Camerún, 26-8-91) empieza a despertar el interés del gran público gracias a las buenas actuaciones que viene firmando con la elástica rojiblanca a las órdenes de Fran Fernández. Fue precisamente el técnico zapillero quien más empeño puso el verano pasado para hacerse con los servicios de esta auténtica 'trilladora' en el centro del campo.

Lo conocía desde su etapa cadete en la cantera del Sevilla y no le perdió la pista ni en juveniles ni cuando dio el salto al Sevilla Atlético, cuajando un primer curso en la categoría de plata espectacular de la mano de Diego Martínez, disputando 38 partidos. La llegada de Tevenet le perjudicó bastante, ya que prefería otro perfil de jugador en la zona ancha, pero a su vez sirvió para que el Almería pudiera hacerse con sus servicios vía traspaso, si bien los hispalenses (conscientes de que el africano podía explotar en cualquier momento) se reservaron una opción de recompra.

Citado en sala de prensa por su vuelta al equipo ante el Rayo Majadahonda tras cumplir sanción por acumulación y debido a la convocatoria de la sub-23 camerunesa, Eteki agradecía al entrenador y al club la confianza: "Él me sigue desde cadetes, cuando estuve en el Sevilla, y le estoy muy agradecido, como a Corona, al presidente y a todo el ALmería porque no es fácil venir y poder adaptarse con esa ayuda, por eso estoy contento".

A sus 21 años habla un español fluido con acento andaluz sevillano y ante los micrófonos tira de discreción, nada que ver con su imponente figura en la hierba: "Fuera del campo hablo poquito, pero en el campo cambio. Poco a poco me estoy soltando", admite.

La citación con Camerún le alegra, pero le privará de ser de la partida ante el Deportivo el lunes 19, ya que tiene doble partido ante Chad los días 16 y 20: "Estoy muy contento y orgulloso porque desde pequeño, cuando ves jugar a tu selección, tienes muchas ganas de que un día te llamen y cuando lo hacen te pone contento por poder defender esos colores".

Son los mismos colores de Lucien Owona, uno de sus 'tutores' tras su llegada a Almería: "Desde el primer momento Owona, ya incluso antes de llegar, me dijo el estilo de juego del equipo y lo que quería el entrenador, por lo que venía un poco preparado. Con Sekou también me he podido adaptar más fácilmente. La verdad que muy bien".

Tras su irrupción en el duelo copero ante el Málaga, se ha hecho con una de las plazas del doble pivote en detrimento de Arzura y donde se entiende bien con De la Hoz: "Nuestra manera de jugar me viene bien porque soy un jugador físico y de mucha presión. Nos basamos mucho en la intensidad, que nadie baje el ritmo los 90 minutos, esa es nuestra fortaleza y debemos seguir dándole uso. César y yo nos entendemos muy bien, creo que no es solo culpa nuestra, sino del grupo, que nos ayuda a adaptarnos a un estilo de juego para la mejoría del equipo. Muy bien con él y con los otros compañeros".

El descanso ante el Sporting le viene bien para afrontar la visita al Wanda Metropolitano con las pilas recargadas: "Es un buen campo para poder disfrutar y dar un golpe en la mesa en un escenario tan bonito. Ya sea en casa o fuera todos los partidos valen tres puntos e intentamos dar ese golpe para decir que estamos aquí. Puede que no haya mucha gente, pero nos preocupamos de lo nuestro, de jugar bien y ganar el partido. La clave está en salir desde el primer momento fuerte, con nuestro estilo de juego de intensidad y demostrar en el campo lo que trabajamos en la semana".