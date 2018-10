En busca de un sustituto para Corpas

La infantil expulsión de Corpas en el Nuevo Arcángel, cuando el partido moría en el tiempo de descuento, va a generar un contratiempo importante en el que venía siendo once tipo de Fran Fernández las últimas jornadas. Tal y como está redactada el acta, al extremo jiennense le va a caer al menos un partido, ya que Moreno Aragón recogió que lo mandó a vestuarios por "empujar a un adversario con uso de fuerza excesiva estando el juego detenido". Más o menos lo que ocurrió, por lo que por mucho que la acción sea interpretable, es difícil que Competición primero o en el hipotético caso de recurrir a Apelación después, algún Comité deje sin efecto la tarjeta roja.

Titular indiscutible salvo en la primera jornada en el Ramón de Carranza de Cádiz, cuando salió en la segunda mitad, Corpas deja un hueco difícil de cubrir para el técnico almeriense en el costado diestro por el buen equilibrio ofensivo-defensivo que le aporta al equipo, aunque las alternativas a manejar son variadas.

El recambio lógico y natural pasaría por la entrada en el once titular de Joaquín Narváez. El colombiano espera su oportunidad desde inicio tras solo disfrutar de minutos ante Osasuna, Málaga y Zaragoza. El cuerpo técnico le tiene mucha fe al jugador cedido procedente del Betis, hasta ahora lastrado al no haber realizado la pretemporada y, por tanto, no conocer a fondo los conceptos tácticos demandados.

Su entrada sería pieza por pieza y apenas modificaría el dibujo que viene funcionando con más o menos éxito, si bien la duda estriba en la labor defensiva que pueda desempeñar ante un rival que exigirá en ese aspecto como Las Palmas, abriendo la baraja a otras posibilidades.

Una de ellas es la de Chema Núñez, más utilizado por FF hasta la fecha. De hecho en Cádiz ya ocupó precisamente esa demarcación en detrimento de Corpas. Decantarse por el sevillano tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre los pros su gran movilidad por todo el frente de ataque partiendo desde el extremo diestro y su gran visión de juego para asistir a Real y Álvaro Giménez. Entre los contras surge de nuevo el cariz defensivo, si bien podría ser la solución al entuerto darle la titularidad en el Mediterráneo.

Como variante menos vistosa para el aficionado pero que FF ensayó durante la pretemporada y puso en liza durante buena parte del duelo en Córdoba, está cambiar de esquema táctico y apostar por un 1-4-3-3 con trivote en la medular, lo que facilitaría la entrada en el once de Aguza o Arzura junto a De la Hoz y Yan Eteki, dejando el frente de ataque para el tridente Rioja-Real-Álvaro Giménez. En el Arcángel no cuajó, pero es cuestión de ensayarlo. Desplazar a Álvaro a la banda para dar entrada a Sekou tampoco sería descabellado, pues en verano ya lo probó.